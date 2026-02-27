부가세·소득세·증권세 ‘트리플 호조’ 진도율 13.5%로 5년 평균 웃돌아…부가세 3.8조·소득세 1.5조↑

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 1월 국세수입이 소비 증가와 자산시장 거래 확대 등의 영향으로 전년보다 6조원 이상 늘었다. 부가가치세와 소득세가 세수 증가를 견인했고, 주식 거래대금 확대에 따른 증권거래세 증가도 반영됐다.

27일 재정경제부가 발표한 ‘2026년 1월 국세수입 현황’에 따르면 지난달 국세수입은 52조9000억원으로 전년 동월 대비 6조2000억원(13.4%) 증가했다. 올해 예산(390조2000억원) 대비 진도율은 13.5%로 지난해(12.5%)와 최근 5년 평균(12.5%)을 웃돌았다.

세목별로는 부가가치세 증가폭이 가장 컸다. 1월 부가세 수입은 26조1000억원으로 전년보다 3조8000억원 늘었다. 수입액이 지난해 1월 511억달러에서 올해 1월 571억달러로 11.7% 증가하고 환급 규모가 감소한 영향이다.

소득세는 1조5000억원 증가한 15조1000억원으로 집계됐다. 상용근로자 수가 전년 대비 20만명(1.2%) 늘어나며 근로소득세가 확대됐고, 최근 11월 기준 주택 거래량이 4만9000건에서 6만1000건으로 증가하는 등 부동산 거래 증가에 따른 양도소득세 확대도 반영됐다.

주식시장 거래 확대도 세수 증가에 영향을 미쳤다. 코스닥 거래대금이 전년 동월 대비 83.8%(109.7조원), 코스피 거래대금이 73.3%(128.0조원) 증가하면서 증권거래세는 2000억원 늘어난 4000억원을 기록했다. 코스피 거래대금과 연동되는 농어촌특별세도 3000억원 증가한 6000억원으로 집계됐다.

상속·증여세는 1조1000억원으로 3000억원 증가했고, 종합부동산세는 1000억원으로 전년보다 1000억원 늘었다. 반면 법인세는 2조7000억원으로 전년과 유사한 수준을 유지했으며, 관세도 6000억원으로 큰 변동이 없었다.