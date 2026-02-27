PHilMech 엔지니어 대상 전주기 통합 기술교육 실시 2024~2025년 1870대·약 350억원 규모 수출 달성 “단순 수출 넘어 자립형 농기계 생태계 구축”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 글로벌 농기계 전문기업 TYM이 필리핀 농업 현대화를 이끌 핵심 기술 인재를 한국으로 초청해 심화 교육을 실시하며 전략적 파트너십을 강화하고 있다.

TYM은 2월 22일부터 28일까지 전북 익산 소재 TYM 기술교육센터와 서울 본사에서 필리핀 농업기계화센터(PHilMech) 소속 핵심 전문 엔지니어 10명을 대상으로 기술교육 프로그램을 진행했다고 밝혔다.

이번 초청 교육은 지난해 10월 필리핀 최대 농업 박람회 ‘아그리링크 2025’에서 PHilMech와 체결한 업무협약(MOU)의 후속 조치다. 양측은 필리핀 현지에 부품·서비스 통합 센터를 설립하고, 체계적인 기술 인력 양성을 통해 지속 가능한 농기계 협력 모델을 구축하기로 합의한 바 있다.

TYM은 이번 방한 교육을 5개년 인재 양성 프로젝트의 출발점으로 삼고, 단순한 장비 공급을 넘어 차세대 기술 리더를 육성하는 데 초점을 맞췄다.

교육 과정은 제품 엔지니어링, 생산 공정, 정비 및 서비스 체계 등 전 주기를 아우르는 통합형 프로그램으로 구성됐다. 한국 정부의 농기계 산업 발전 전략과 기계화 정책을 소개하고, 이를 필리핀 실정에 맞게 적용할 수 있는 정책 아이디어를 논의하는 시간도 마련했다.

교육을 수료한 엔지니어들은 귀국 후 현지 재교육과 기술 확산을 담당하며 필리핀 농업 현대화를 주도할 핵심 인력으로 활동할 예정이다.

TYM은 최근 필리핀 시장에서 가시적인 성과를 이어가고 있다. 2024년부터 2025년까지 총 1870대, 약 350억원 규모의 트랙터를 공급하며 현지 시장에서 입지를 확대했다. 지난해 12월에는 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 참석한 한국농기계전용공단 착공식에도 참여하는 등 정부 차원의 협력 관계를 강화했다.

회사는 이러한 네트워크를 기반으로 필리핀 내 자립형 농기계 산업 생태계 구축에 주력한다는 방침이다. 올 하반기에는 TYM 기술진이 직접 필리핀을 방문해 후속 심화 교육을 이어갈 계획이다.

김호겸 TYM 글로벌사업본부장은 “중장기 인재 양성 프로그램을 통해 필리핀과 함께 식량안보를 강화하는 전략적 동반자가 되겠다”며 “기술 교육을 넘어 산업화를 함께 추진하며 필리핀 농업 발전에 실질적으로 기여하겠다”고 말했다.