[헤럴드경제=서영상 기자] 강유정 청와대 대변인은 27일 서면 브리핑을 통해 “이재명 대통령이 3월 1~4일 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다”고 밝혔다.


sang@heraldcorp.com