3월 6일 첫 공개 쿠팡플레이 ‘강호동네서점’

[헤럴드경제=손미정 기자] ‘국민 MC’ 강호동이 13년 만에 단독 토쇼로 돌아온다.

쿠팡플레이는 오는 6일 예능 ‘강호동네서점’을 첫 공개한다고 밝혔다. ‘강호동네서점’은 책방 사장님 ‘호크라테스’(강호동)가 책방을 찾아온 손님과 서로의 인생을 펼치고 진솔한 이야기를 나누는 토크쇼. 톱스타부터, 대한민국을 뒤흔든 화제의 인물, 그리고 예능에서 보기 힘들었던 의외의 인물들까지 다채로운 손님들의 방문이 예고돼 있다.

쿠팡플레이 측은 “강호동이 대한민국 각 분야의 화제 인물들을 자신의 아늑한 책방으로 초대해, 특유의 에너지 넘치는 질문으로 그들의 이야기를 유쾌하게 끌어낼 예정”이라고 소개했다.

새 토크쇼의 메인 포스터와 티저 예고편도 이날 공개됐다.

공개된 포스터 속에는 세상에서 가장 귀여운 동네 ‘강호동’에 문을 연 책방을 배경으로, 빼곡히 쌓인 책 사이에서 미소를 짓고 있는 강호동의 모습이 담겼다. 함께 공개된 티저 예고편은 “세상의 문은 항상 질문하는 사람에게 먼저 열린다”는 소크라테스의 명언으로 시선을 집중시킨다. 그의 마지막 제자 ‘호크라테스’는 수천 년간 철학자, 운동선수, 조언자를 거쳐 인간을 탐구해 온 ‘범우주적 존재’라는 독특한 세계관을 선보인다.

‘강호동네서점’은 내달 6일부터 매주 금요일 오후 4시 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.