[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종) 소속 최윤기 수의사가 공동 연구한 ‘한국 경주마의 천지굴건 질환(SDF tendinopathy) 위험 요인’ 연구가 말수의학 분야 최고 권위 학술지인 ‘EVJ(Equine Veterinary Journal)’에 게재됐다.

이 연구는 2015년부터 2019년까지 렛츠런파크 서울에서 훈련한 경주마를 대상으로 대규모 데이터를 분석해 건손상 위험요인을 통계적으로 규명했다.

연구 결과 낮은 등급 경주마의 부상 위험이 2.8배 높은 것으로 나타났으며 최근 60일간 고강도 훈련이 적거나 1년 내 90일 이상 휴양 경험이 있는 경우 등도 부상 위험이 증가하는 것으로 확인됐다.

이번 연구에 제1저자로 참여한 최윤기 수의사는 “해외에서는 이미 많은 연구가 진행됐지만 한국경마에 특화된 맞춤형 연구가 필요했다”며 “이번 연구는 한국경마의 특성을 반영해 부상 예방을 위한 과학적 근거를 제시한 중요한 성과”라고 말했다.

한국마사회 관계자는 “경주마 안전과 말복지 강화를 위한 과학적 근거 확보 차원에서 의미 있는 연구 성과”라며 “현업 적용을 통해 농림축산식품부와 함께 추진하고 있는 말 생애주기별 맞춤지원 등을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.