2024년 1월 0.284%→2025년 7월 0.009% 전체 임직원 25% 규제준수·금융범죄 대응

[헤럴드경제=유동현 기자] 바이낸스가 자사 금융 제재 자금이 1년 6개월 동안 96% 감소했다고 26일 밝혔다.

바이낸스 전체 거래량 대비 금융 제재 자금 비중은 2024년 1월 0.284%에서 2025년 7월 0.009%로 줄었다. 특히 이란 주요 거래소 기준 자금 노출 규모는 2024년 1월 419만 달러에서 지난해 1월 11만 달러까지 급감했다. 글로벌 주요 10개 거래소와 비교시 경쟁력 있는 리스크 관리 성과라는 설명이다.

바이낸스 컴플라이언스 부문 정규직은 593명이며 고객 서비스, 기술, 제품 등 관련 업무 지원 인력은 978명에 달한다. 전체 임직원의 약 25%에 해당하는 1500명 이상이 규제 준수, 금융범죄 대응, 내부 통제 업무를 담당하고 있다. 아울러 금융 규제, 테러자금조달 방지, 금융범죄 조사, 특별조사 팀도 운영 중이다.

글로벌 법 집행 기관과도 협력하고 있다. 지난해 바이낸스는 불법 활동과 연계된 1억 3100만 달러 이상의 자금 동결 및 환수를 지원했다. 전 세계적 7만1000건 이상 법 집행 요청을 처리했다. 디지털 자산 관련 범죄 대응 역량 강화를 위해 160회 이상의 교육 세션을 제공, 공공 부문과의 협력 범위를 확대했다.

독립적으로 운영되는 바이낸스의 컴플라이언스 시스템은 법령과 내부 절차를 거쳐 최종 의사결정이 이뤄진다. 최고 컴플라이언스 책임자(CCO)는 경영위원회에 정기적으로 업무보고 하고, 이사회 차원의 관리 감독 체계도 설계됐다.

바이낸스는 현재 20개 관할권에서 라이선스 등록 및 인가를 확보했다. 특히 아부다비 글로벌마켓(ADGM) 금융서비스규제청(FSRA)에서 완전한 승인 허가를 받은 최초의 디지털자산 거래소다. 아울러 온체인 거래 감시, 지갑 스크리닝, 이상 거래 유형 탐지, 단계별 대응 절차를 포함한 다층적 리스크 관리 시스템을 제공하고 있다. 자금 이동 후 실시간 모니터링과 위험 분석을 통해 잠재적 리스크를 탐지하고 즉각 대응할 수 있는 인프라를 갖췄다.

바이낸스 관계자는 “바이낸스는 지난 2년간 업계 최고 수준의 컴플라이언스 프레임워크를 구축하며, 다양한 성과를 실제 데이터로 증명하는 데 성공했다”며 “법 집행 기관과의 협력, 금융 당국과의 신속한 정보 공유를 통해 범죄 위험을 최소화하고 디지털자산 생태계에서의 신뢰 기반을 공고히 하겠다”고 했다.