[헤럴드경제=조용직 기자] 타이틀리스트가 스카티 카메론의 2026년형 팬텀(Phantom) 말렛 퍼터를 출시한다고 26일 밝혔다.

이번 팬텀 라인업 총 9종 중 5, 5.2, 5.5, 7, 7.2, 7.5, 9R, 9.2R은 27일 세계 동시 출시되며, 팬텀 5 OC(Onset Center) 모델은 3월 말에 추가로 출시될 예정이다.

2026년형 팬텀 라인업은 전면 인서트 설계를 새롭게 다듬고, 헤드 디자인과 넥 구성의 완성도를 더 높였다. 진동을 줄이고 임팩트시 접점을 줄여주는 체인 링크 페이스 밀링이 적용된 스튜디오 카본 스틸(SCS) 인서트가 페이스 전면에 적용됐다. 이를 통해 임팩트시 타구음이 부드럽고 섬세한 타구감은 그대로 유지했다.

세 가지 헤드를 기반으로 총 5가지의 넥과 샤프트 옵션을 통해 골퍼들의 다양한 스트로크 성향과 셋업을 반영했다. 직선적인 스트로크(스트레이트백앤스루)를 선호하는 골퍼들을 위한 로우토크 OC 퍼터는 팬텀 5 OC 모델이다.