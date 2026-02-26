급여 인상·기간 확대에 수급자 39% 급증, 남성 비율도 ‘역대 최고’ 노동부, 노동연구원과 토론회 개최… 고용보험 너머 재원 다각화 모색

[헤럴드경제=김용훈 기자] 육아휴직 급여 수급자가 지난해 18만명을 넘어선 가운데 ‘지속 가능한 재원 구조’가 정책 쟁점으로 떠오르고 있다.

고용노동부는 26일 한국노동연구원과 함께 ‘육아휴직제도 성과와 지속가능한 재원구조’ 토론회를 열고 제도 성과와 향후 과제를 논의했다고 밝혔다.

이번 토론회는 저출생 대응과 일·가정 양립 정책 강화 흐름 속에서 육아휴직제도의 효과를 점검하고 재원 기반을 안정화하기 위한 논의 차원에서 마련됐다. 노동계·경영계·학계 전문가와 관계부처가 참석해 제도 운영 방향을 놓고 의견을 교환했다.

정부에 따르면 지난해 육아지원제도는 큰 폭으로 확대됐다.

육아휴직 급여는 월 최대 250만원으로 인상됐고, 부모가 함께 사용할 경우 휴직 기간을 최대 1년6개월까지 연장했다. 배우자 출산휴가도 20일로 확대됐다.

이런 정책 확대는 실제 이용 증가로 이어졌다. 지난해 육아휴직급여 수급자는 18만4329명으로 전년 대비 5만2000명 이상(39.1%) 늘었고, 남성 수급자 비율도 36.5%로 역대 최고치를 기록했다.

정성미 한국여성정책연구원 연구위원은 육아휴직 활용 증가와 소득대체율 개선 등 제도 성과를 평가하면서도 “사각지대 해소와 안정적 재원 확보, 제도 간 정합성 강화가 필요하다”고 지적했다.

박은정 육아정책연구소 연구위원은 해외 사례를 통해 조세 기반, 사회보험 방식, 고용보험 방식, 혼합형 구조 등 다양한 재원 모델을 소개하며 각국 제도 맥락에 맞는 재원 설계 필요성을 강조했다.

토론에 참석한 노사단체와 전문가들은 육아지원제도 확대가 현장 변화를 이끌고 있다는 데 공감하면서도, 현재 고용보험 중심 구조만으로는 장기적 지속 가능성 확보가 쉽지 않다는 점에 의견을 모았다. 보다 안정적이고 예측 가능한 재정지원 체계 마련을 위한 사회적 논의가 필요하다는 것이다.

권창준 노동부 차관은 “출산과 육아는 개인의 문제가 아니라 사회 전체가 함께 책임져야 할 과제”라며 “육아지원급여는 비용이 아니라 대한민국 미래에 대한 투자”라고 강조했다. 이어 “투자가 지속되려면 안정적인 재원 기반과 사회적 협력이 필요하다”고 말했다.