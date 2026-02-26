[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군은 ‘2025봉화은어축제’가 ‘제14회 대한민국 축제콘텐츠 대상’ 시상식에서 축제글로벌 명품 부문 대상을 수상했다.

26일 봉화군에 따르면 봉화은어축제는 전통과 현대의 조화로운 융복합을 통해 축제 콘텐츠 패러다임을 전환했다는 평가를 받았다.

특히 새롭게 도입된 야간 특화 프로그램 ‘전통 낙화놀이’는 정적인 한국 미학의 정수를 선보이며 축제의 심미적 가치를 격상시켰다. 대규모 워터 퍼포먼스와 멀티미디어 공연을 연계해 야간관광 외연도 획기적으로 확장했다.

전 세대를 아우르는 맞춤형 타겟팅 콘텐츠와 글로벌 가요제 등 외국인 참여 프로그램도 체계화해 국제적인 문화 소통의 장이 됐다.

이는 봉화은어축제가 단순한 유희의 장을 넘어 세계인이 공감할 수 있는 보편적 정서와 지역 고유 생태 자원을 결합한 문화 콘텐츠의 집약체로 성장했음을 보여줬다.

지역 상권과의 유기적인 연계를 도모한 스타마켓투어, 주민 참여형 거버넌스인 ‘은벤져스 서포터즈’ 운영은 축제가 지향해야 할 상생 가치와 공익적 책무를 실현한 모범 사례로 꼽혔다.

박현국 봉화축제관광재단 이사장(봉화군수)은 “이번 대상 수상은 봉화은어축제가 지닌 차별화된 콘텐츠 경쟁력과 군민들의 성숙한 시민의식이 결집된 성과”라며, “8년 연속 수상의 명예를 동력 삼아 고품격 생태 체험과 최상의 문화적 향유 기회를 제공하기 위해 만반의 준비를 다하겠다”고 말했다.