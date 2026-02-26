프리미엄 컬러강판 ‘포스아트’ 적용 철강기술·예술·나눔 결합해 사회적 가치 확대 “기술로 장벽 낮춘다…차가운 철에 따뜻한 기술”

[헤럴드경제=정경수 기자] 포스코그룹 포스코1%나눔재단은 포스코의 프리미엄 컬러강판 ‘포스아트’ 기술을 활용해 제작한 촉각 전시물을 국립중앙박물관에 기증했다고 26일 밝혔다.

포스아트는 특수 철강재 위에 고해상도 잉크젯 프린팅과 3D 적층 기술을 적용한 컬러강판으로, 잉크를 여러 겹 쌓아 입체감을 구현하는 것이 특징이다. 기존 컬러강판보다 4배 이상 선명한 화질과 정교한 질감 표현이 가능해 예술 작품 재현에도 적합하다는 평가를 받는다.

포스코그룹 임직원들의 급여 1% 기부로 운영되는 재단은 그룹의 포스아트 기술을 예술 작품에 접목해 시각장애인이 손끝으로 작품의 질감과 필치를 직접 느낄 수 있는 촉각 전시물을 제작했다. 이를 통해 시각장애인을 비롯한 사회적 약자를 위한 배리어프리 전시 환경 조성에 힘을 보탰다.

시설물 제작은 포스코그룹의 사회적 기업이자 장애인 표준사업장인 포스코휴먼스가 맡아 철강기술과 예술, 나눔 문화를 결합한 사례를 완성했다.

이번에 기증된 시설물은 ▷서화실 입구 대형 연출벽 ▷대표 서화를 촉각으로 감상할 수 있는 테이블 ▷유물 보관용 쇼케이스 4대 등 3종이다.

‘옛 비석의 벽’을 콘셉트로 한 대형 연출벽은 옛 비석 글씨를 포스아트로 재현해 우리 서예의 흐름을 한눈에 조망할 수 있도록 구성됐다. 촉각테이블에는 점자를 포함한 작품 설명을 배치하고, 3D 적층 공법으로 제작한 촉각 패널을 통해 거장들의 붓놀림과 미세한 질감을 손으로 느낄 수 있게 했다. 일반 관람객 역시 평면 예술 작품을 촉각으로 경험하는 새로운 감상 방식을 체험할 수 있다.

이번에 재개관한 국립중앙박물관 서화실은 겸재 정선, 단원 김홍도, 추사 김정희 등 한국을 대표하는 서화 거장들의 작품을 선보이는 전용 공간이다. 이날부터 일반에 공개되며, 향후 10년간 상설 운영될 예정이다.

재단은 지난해 12월에도 포스코 스테인리스 강재를 활용한 맞춤형 한지 건조기를 제작해 한지 장인에게 기부하는 등 그룹의 기술력을 사회공헌 활동과 접목해 왔다.

재단 관계자는 “포스코그룹의 기술력을 나눔 문화와 결합해 사회적 약자의 예술복지 분야에서도 ‘세상에 가치를 더하다’라는 브랜드 슬로건을 실천하고자 한다”며 “차가운 철에 따뜻한 기술을 담아 누구나 예술을 온전히 느낄 수 있는 배리어프리 환경을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.