[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데마트가 28일 강원도 평창 용평리조트에서 열리는 ‘제2회 대한스키스노보드협회장기 생활체육 전국스키대회’ 메인 후원을 맡는다고 밝혔다.

이번 대회는 ‘코리아 알파인 스키 챔피언스 리그 2026’의 우승자를 가리는 그랜드 파이널이다. 앞선 4차례 리그전 상위 성적자인 초·중학생 128명이 참가한다. 학년군별 남녀 총 8개 부문에서 알파인 스키 대회전 듀얼 토너먼트 방식으로 실력을 겨룬다.

롯데마트는 3년 연속 스키 종목 후원을 이어가고 있다. 빙상에 비해 육성 인프라가 부족한 설상 분야 유망주들에게 실전 경기 경험을 제공하는 데 초점을 뒀다.

한편 롯데그룹은 2014년부터 대한스키스노보드협회 회장사로 활동하며 약 300억원을 지원했다. 훈련 환경 개선, 국제대회 출전 지원, 장비·교육 프로그램 도입 등을 추진했다. 2022년 창단한 롯데 스키앤스노보드팀 소속 선수들은 지난 23일 폐막한 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽’에서 금메달·동메달 각 1개를 땄다.

박상욱 롯데마트·슈퍼 전략마케팅부문장은 “비인기 종목에 대한 지속적인 후원으로 스포츠 산업 발전과 인재 육성에 이바지할 것”이라고 말했다.