플랫폼 운영서 차량 직접 공급으로 전환 전기차 중심 차종·지역 확대 전망 렌터카 시장 판도 변화 예고

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차가 자동차 대여업을 사업목적에 포함하며 렌터카 사업에 본격적으로 발을 들인다. 기존 구독 서비스 운영을 넘어 차량을 직접 공급하는 구조로 전환해 모빌리티 사업 확장에 속도를 내겠다는 구상이다.

26일 업계에 따르면 현대차는 다음 달 26일 열리는 정기 주주총회에서 ‘자동차 대여사업’ 추가 안건을 상정한다. 이는 단기 렌탈을 포함한 차량 대여 사업을 직접 추진하기 위한 사전 작업으로 풀이된다.

현대차는 2019년부터 구독형 프로그램 ‘현대 제네시스 셀렉션’을 운영해왔다. 현대차·제네시스 차량을 일 또는 월 단위로 대여하는 구독 서비스로, 그동안은 현대차가 플랫폼을 기획·관리하고, 제휴 렌터카 업체가 차량 운영과 정비를 맡는 방식이었다. 간접 참여 모델인 셈이다.

그러나 앞으로는 협력 체계를 유지하되 현대차가 직접 차량을 확보·공급하는 방안도 병행할 계획이다. 단순 플랫폼 사업자에서 벗어나 실질적인 렌탈 사업자로 역할을 넓히는 셈이다.

같은 그룹사 기아는 이미 자동차대여사업을 목적사업 중 하나로 두고 있고 기아렌터카를 운영 중이다.

이 같은 구조 변화가 이뤄질 경우 구독 서비스에서 제공하는 차종은 크게 늘어날 가능성이 있다. 현재 일 단위 구독이 가능한 차종은 스타리아, 팰리세이드, 아이오닉5 N, 아이오닉6, 아반떼 N, 넥쏘 등 일부 모델에 한정돼 있다. 향후 전기차를 중심으로 선택 폭이 확대될 것이라는 전망이 나온다.

서비스 지역 역시 서울·경기·인천과 부산 등 일부 권역에서 단계적으로 확대될 가능성이 거론된다. 공급 구조가 안정되면 요금 경쟁력 확보도 가능할 것이란 관측도 있다.

시장 환경도 현대차의 직접 진출에 힘을 싣고 있다. 1년 미만 단기 렌터카 업종은 2018년부터 중소기업 적합업종으로 묶여 있었지만, 2024년 말 해당 규제가 해제되면서 대기업의 진입이 가능해졌다. 이에 따라 롯데렌탈과 SK렌터카 등 주요 사업자들이 시장 재편을 진행 중이며, 현대차까지 가세할 경우 경쟁 구도는 한층 치열해질 전망이다.

일각에서는 현대차가 렌터카 사업을 확대할 경우 인증중고차 판매 등과 연계해 수익 모델을 다각화할 수 있다는 분석도 제기된다. 차량 판매부터 구독·렌탈, 중고차 유통까지 이어지는 순환 구조를 구축할 수 있다는 의미다.