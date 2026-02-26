단순 사무직 채용 줄고 고숙련 전문직은 늘어…“노동시장 재편 서막” 청년층 고용 변화율, 타 직업군 대비 1.2%p 높아…단정하기엔 이른 변화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 생성형 인공지능(AI)에 노출도가 높은 직무에서 청년 고용이 감소하는 흐름이 나타났다는 분석이 나왔다. 다만 생성형 AI 확산이 실제 고용 감소의 직접적 원인이라는 통계적 근거는 확인되지 않아, 노동시장 변화의 방향성을 단정하기는 이르다는 평가다.

26일 국회예산정책처에 따르면 천경록 경제분석관은 최근 발표한 ‘생성형 AI 고(高)노출 직업 현황과 최근 청년 고용’ 보고서에서 국제노동기구(ILO)의 직업별 AI 노출 지수와 국내 직업분류체계를 결합해 회계·경리 사무원, 금융·보험 사무원 및 전문가, 고객 상담·모니터 요원, 컴퓨터·소프트웨어 개발자 등을 AI 고노출 직업군으로 분류했다.

2022년 11월 챗GPT 출시 이후 지난해 상반기까지 직업별 고용 변화를 분석한 결과, 회계·경리 사무원과 고객 상담·모니터 요원, 작가·언론 관련 전문가 등 일부 직무에서 청년 고용이 감소하는 흐름이 나타났다고 밝혔다. 반면 컴퓨터 시스템·소프트웨어 전문가, 금융·보험 전문가, 인사·경영 전문가 등 전문직군에서는 청년 고용이 뚜렷한 증가세를 보였다.

전문직의 경우 생성형 AI가 저연차 직원의 업무를 대체하기보다 보완하는 방식으로 작용했을 가능성도 제기됐다. 실제 회귀분석 결과 생성형 AI가 고노출 직업의 고용을 감소시켰다는 통계적으로 유의한 증거는 발견되지 않았다.

연령대별로 보면 챗GPT 출시 이후 AI 노출도가 높은 직업의 고용 변화율은 청년층에서 다른 직업 대비 1.2%포인트(p) 높았고, 35~49세는 0.66%p, 50세 이상은 1.4%p 각각 높은 것으로 나타났다. 보고서는 이를 두고 생성형 AI가 고용에 부정적 영향을 미쳤다고 보기 어렵다고 평가했다.

청년 채용과 구인 흐름에서는 텔레마케터와 회계·경리 사무원에서 채용이 상대적으로 감소한 반면, 금융·보험 사무원과 전문가, 작가 및 통·번역가 등 일부 직군에서는 채용이 늘어 직무별 양극화 가능성도 시사됐다. 다만 이 역시 생성형 AI와의 직접적인 인과관계는 확인되지 않았다.

천 분석관은 “생성형 AI 확산으로 AI 고노출 직업의 고용이나 신규 인력 수요가 감소했다는 증거는 발견되지 않았다”면서도 “고용 영향에 대한 단정은 이르며 후속 연구를 통해 청년 고용 변화를 면밀히 살펴볼 필요가 있다”고 밝혔다.

한편 올해 1월에는 AI 노출 비중이 높은 것으로 추정되는 전문·과학·기술 서비스업 고용이 이례적으로 감소했으나, 이번 보고서는 지난해까지의 자료를 중심으로 분석이 이뤄졌다.