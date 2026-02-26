‘중랑 동행 사랑넷’, 주민체감형 혁신사업 분야에서 높은 평가...전국 69개 자치구 중에서 3위 달성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 행정안전부가 주관한 2025년 지방자치단체 혁신평가 자치구 부문에서 우수기관에 선정되며 전국 69개 자치구 중에서 3위를 달성했다.

지방자치단체 혁신평가는 전국 243개 지자체를 광역·시·군·구 등 평가군별로 구분해 자율적 혁신역량과 주민체감형 혁신성과를 종합적으로 평가하는 제도다. 전문가 평가단 심사와 국민 체감도 평가를 포함한 10개 지표를 기준으로 상위 25%를 우수기관으로 선정한다.

중랑구는 참여·소통·현장의 구정 운영 기조에 맞춰 ▲기관장의 혁신 리더십 ▲주민소통·참여 강화 ▲민·관 협력 활성화 ▲조직 문화 개선 및 행정 내부 효율화 ▲국민체감도 등 주요 분야에서 우수한 평가를 받았다.

구는 온·오프라인 12개 주요 소통 채널을 운영하여 주민의 의견을 정책에 반영하고 있으며, 구정연구단을 중심으로 부서 간 협업 사례를 발굴해 행정 실행력을 높이고 있다. 또 구청장과 직원이 강당에서 자유롭게 의견을 나누는 토크콘서트를 운영하는 등 조직문화 개선과 내부 소통 강화에도 힘쓰고 있다.

특히, ‘중랑 동행 사랑넷’은 구민이 구민을 돕는 참여형 복지 모델로, 국민이 직접 참여한 국민체감도 평가에서 우수사례로 선정됐다. 지역 복지 문제를 주민 스스로 해결하는 구조를 마련해 복지 사각지대 해소의 실질적 대안을 제시했다.

이 밖에도 주민과 상인이 협력하는 골목형상점가 상생 협약 체결, 외국인 주민과 방문객이 언어 장벽 없이 행정 정보를 확인할 수 있는 AI 실시간 번역 홈페이지 운영, ESG 가치를 접목한 공직문화 개선 사업 등도 혁신 사례로 평가됐다.

류경기 중랑구청장은 “현장에서 답을 찾고, 구민이 변화를 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다”며 “이번 평가 성과를 계기로 혁신 역량을 한층 강화하겠다”고 말했다.