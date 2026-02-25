험한 지형 탓 구조 어려움…660㎡가량 소실

[헤럴드경제=박연수 기자] 25일 경북 영주시 산악지역에 공군 전투기가 추락했다. 소방당국은 비상탈출한 조종사 구조에 나섰지만, 험한 지형 탓에 어려움을 겪고 있다.

경북소방본부 등에 따르면 이날 오후 7시31분쯤 충주기지 소속 F-16C(단좌) 전투기가 야간 비행훈련 중 영주시 안정면 용산리 인근 야산에 추락했다.

사고 당시 전투기에 타고 있던 조종사 1명은 비상탈출을 했으며, 착용하고 있는 낙하산이 20ｍ 높이 나무에 걸린 상태로 구조 신고를 했다. 사고 발생 40분가량이 지난 오후 8시10분쯤 현장에서 사고를 당한 조종사를 발견했으나 험한 지형 등 영향으로 구조 작업에 어려움을 겪고 있다. 당국은 “산악 지형이 험해서 구조에 장시간이 걸릴 것으로 보인다”고 말했다.

기체가 추락한 산악지대에는 산불이 발생했다. 당국은 대응 1단계를 발령하고 진화 작업을 벌이고 있다. 지금까지 산림 660㎡가량이 소실된 것으로 집계됐으나, 전날 내린 눈이 아직 남아있어 산불 확대 가능성은 적은 것으로 알려졌다. 현재까지 추가 민간 피해는 없는 것으로 파악됐다.

공군은 참모차장을 본부장으로 비행사고 대책본부를 구성해 정확한 사고 경위를 조사 중이라고 밝혔다. 캐나다를 방문 중인 안규백 국방부 장관은 사고 직후 현지에서 보고를 받고 F-16C 조종사 구조에 최선을 다할 것과 사고 원인을 철저히 조사할 것을 지시했다.