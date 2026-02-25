[헤럴드경제=박병국 기자] 3·1절 107주년을 맞아 유관순 열사의 신앙과 독립정신을 청소년의 언어로 풀어낸 나라사랑 무대가 서울에서 열렸다. 기억에 머무는 기념이 아니라, 다음 세대의 삶으로 이어지는 역사 교육의 현장이었다.

국가보훈부 후원으로 열린 ‘HSS 나라사랑 콘서트–꺼지지 않는 불꽃, 유관순의 기도가 107년의 역사를 비추다’가 최근 숭실대학교 한경직기념관에서 지난 24일 개최됐다.

행사는 사단법인 세계청소년문화육성협회와 홀리씨즈교회 교회학교 HSS(Holy Seeds School)가 공동 주최했으며, 초·중·고 학생 220여 명이 오케스트라, 뮤지컬, 스킷드라마, 치어리딩, 합창 등 다양한 무대를 통해 3·1운동의 정신을 재해석했다.

서대천 홀리씨즈교회 목사는 개회사에서 유관순 열사의 만세를 ‘역사적 사건’이 아닌 ‘신앙의 결단’으로 조명했다.

그는 “107년 전, 유관순 열사의 가슴에서 타오르던 불꽃은 민족의 잠든 심장을 깨웠다”며 “그 불꽃은 총칼보다 강했고, 감옥의 벽보다 깊었으며, 죽음 앞에서도 끝내 꺼지지 않았다”고 말했다.

서 목사는 “유관순의 만세는 단순한 저항이 아니라 하나님을 향한 믿음에서 비롯된 거룩한 외침이었다”며 “나라를 사랑하는 마음과 신앙은 분리될 수 없고, 그 믿음이 행동으로 나타날 때 역사는 움직인다”고 강조했다.

이어 “이 자리는 공연을 위한 무대가 아니라, 다음 세대가 역사 앞에서 어떤 선택을 할 것인지를 스스로 고백하는 자리”라고 의미를 짚었다.

그는 또 “이성으로 시대를 분별하고, 지성으로 나라를 이해하며, 감성으로 이웃의 아픔에 공감하고, 체성으로 삶에서 실천하며, 영성으로 하나님을 경외하는 다섯 가지 기둥이 함께 설 때 대한민국의 미래는 흔들리지 않는다”며 “오늘 이 무대에 선 청소년들이 그 답을 몸으로 보여주고 있다”고 말했다.

이날 더불어민주당 이재관 국회의원과 국민의힘 고동진 국회의원은 영상축사를 통해 청소년들에게 역사와 책임의식을 강조했다.

이재관 의원은 “유관순 열사의 만세는 자유를 향한 외침이자 민족의 존엄을 지키겠다는 결단이었다”며 “그 선택이 107년을 건너 오늘의 대한민국까지 이어지고 있다”고 말했다.

그는 “나라 사랑은 거창한 구호가 아니라, 공동체를 존중하고 옳은 가치를 지켜내려는 태도에서 출발한다”며 “여러분 한 사람 한 사람의 선택이 대한민국의 내일을 만든다”고 전했다.

고동진 의원은 “유관순 열사는 절망의 시대 속에서도 희망을 선택한 청년이었다”며 “그 외침은 분노가 아니라 책임이었고, 체념이 아니라 행동이었다”고 강조했다.

이어 “오늘 이 무대에 선 청소년들이 순국선열의 희생을 기억하는 데서 멈추지 않고, 자유와 책임을 함께 짊어질 세대로 성장하길 바란다”고 말했다.

공연은 이러한 메시지를 자연스럽게 이어받았다. 100여 명으로 구성된 청소년 오케스트라의 연주를 시작으로, 치어리딩과 스킷드라마, 고등부 뮤지컬 ‘믿음의 순교자, 유관순’이 차례로 무대에 올랐다.

특히 뮤지컬은 신앙과 조국 사이에서의 결단, 그리고 끝내 꺼지지 않은 희망을 서사적으로 풀어내 관객의 공감을 이끌었다.

유관순 역을 맡은 한준서 학생은 “유관순 열사의 외침은 절망 속에서도 포기하지 않겠다는 믿음이었다”며 “오늘 우리가 올린 이 무대가 그 믿음에 대한 다음 세대의 응답이 되길 바란다”고 말했다.

7주간 이어진 겨울오성대축제의 마지막 무대였던 이번 콘서트는 학생들에게 또 하나의 성찰을 남겼다.

황지후 학생은 “나라사랑콘서트 연습의 시작과 끝이 기도였고, 공연을 통해 나라 사랑이 삶의 태도라는 사실을 다시 배우게 됐다”고 전했다.

HSS는 그동안 다문화 가정, 외국인 근로자, 6·25 참전용사와 경찰 유가족을 초청하는 나라사랑·이웃사랑 콘서트를 지속해 왔으며, 나라사랑 콘서트는 매년 2월과 8월 정례적으로 이어질 예정이다.

이번 무대는 기념일을 소비하는 행사가 아니었다. 유관순의 불꽃은 과거의 역사에 머물지 않고, 청소년들의 신앙과 삶 속에서 다시 타오르고 있었다.