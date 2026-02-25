[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]이재호 인천시 연수구청장은 최근 논란이 일고 있는 LNG 열병합발전소 건설사업과 관련 “주민 수용성이 확보되지 않은 일방적인 사업 추진에 반대한다”고 밝혔다.

이재호 구청장은 25일 입장문을 통해 “연수구는 바이오클러스터 등 기업 유치와 세대수 증가에 따른 에너지 자립 및 안정적인 열 공급이라는 사업의 정책적 취지에 공감한다”며 “하지만, 환경 및 안전성 우려를 불식시키지 못한 현재의 사업 추진 방식은 결코 동의할 수 없다”고 주장했다.

그러면서 “산업통상자원부 전기위원회가 지난 2024년 10월 ‘주민 수용성 확보를 위한 상생협의체 구성’을 조건으로 인허가를 의결했음에도 불구하고 최근 환경영향평가 절차 과정에서 홍보 부족으로 인한 ‘졸속 추진’ 논란이 불거졌다”면서 “구는 행정 절차상 주민들의 의견 제출 기회를 실질적으로 보장하기 위해 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.

이어 “구는 지난 1월 기후에너지환경부로부터 환경영향평가 준비서 심의 결과를 통보받은 후 법정 의무 공개 기간인 14일보다 긴 총 17일간 구 홈페이지에 관련 내용을 공고했다”며 “이는 공고 기간 중 설 연휴가 포함돼 주민들의 의견 수렴 기회가 축소되는 것을 방지하기 위한 결정이었다”고 부연했다.

이 구청장은 “앞으로도 구는 사업자가 작성할 환경영향평가서 공람과 주민설명회 개최 과정에서도 주민들이 충분히 인지하고 참여할 수 있도록 관리·감독을 강화할 방침”이라고 덧붙였다.

한편, 송도 일부 주민들은 발전소 건립에 따른 환경 오염과 안전 문제를 이유로 사업자와 극심한 갈등을 빚고 있다.

구는 사업자 측에 주민설명회 개최와 아파트 단지별 방문 홍보 등 구체적이고 적극적인 주민 소통 대책을 촉구한 상태다.