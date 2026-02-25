[헤럴드경제=도현정 기자]헌법 개정을 추진하고 있는 일본 집권 여당 자민당이 전쟁 중인 국가에도 예외적인 경우 무기 수출을 허용하는 방향을 잡고 있다.

교도통신에 따르면 자민당 안보조사회는 25일 당본부에서 회의를 열고 정부에 제출할 방위장비 수출 규정 완화안을 승인했다.

제안에는 전투기 같은 살상 무기도 수출을 허용하는 내용을 담았다. 방위장비는 살상 능력 등 여부에 따라 ‘무기’와 ‘비무기’로 구분하고, 살상 능력이 있는 무기의 수출 대상국은 일본과 ‘방위장비품·기술이전 협정’을 맺은 나라에 한정하기로 했다. 비무기로 구분되는 방탄조끼 등은 수출 대상국에 제한을 두지 않기로 했다.

원칙상 전쟁 중인 국가에 대해서는 수출 불가라고 했지만 “안보상 필요성을 고려해 특별한 사정이 있는 경우”는 예외로 인정하기로 했다. 전쟁 중인 국가에도 무기를 수출하는 방안을 마련한 것이다.

이는 대만을 염두에 두고 마련한 규정으로 전해졌다. 자민당 내부에서 비상 상황이 발생할 경우 대만도 무기 수출 대상이 될 수 있다는 의견이 나왔다고 전해진다.

오노데라 이쓰노리 안보조사회장은 회의 모두발언에서 “안보의 기본으로 방위산업을 확실히 지원하는 게 중요하다”고 말했다. 자민당은 다음달 초 제안서를 정부에 전달할 예정이다.

일본은 다카이치 내각 출범 이후 평화헌법 개정 시도와 방위비 증강 등을 추진하고 있다. 원래 일본은 헌법 9조의 ‘평화주의’에 근거해 무기 수출을 사실상 금지했으나, 제2차 아베 신조 정권 때인 2014년 방위 장비 이전 3원칙을 마련해 구난, 수송, 경계 등 5가지 용도에 한해 수출을 허용한다고 변경했다. 이후 예외 규정을 추가하면서 방위장비 수출 범위를 늘려왔다. 자민당의 이번 제안이 정부에서 통과되면 전쟁 중인 국가에도 비무기 뿐 아니라 무기를 수출할 길이 열린다.