‘프리우스 PHEV 클래스’ 신설

토요타코리아는 국내 최대 모터스포츠 대회인 ‘오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십’과 2026 시즌에 대한 공식 후원 협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 이로써 토요타코리아는 7년 연속으로 슈퍼레이스 공식 후원사로 참여한다.

토요타코리아는 2020년부터 슈퍼 6000 클래스의 레이싱 카에 GR 수프라의 외관 디자인을 적용하는 ‘카울 스폰서’로 참여해 왔으며, 지난 2025 시즌부터는 공식 네이밍 스폰서로 참여 범위를 확장해 파트너십을 꾸준히 강화해 왔다. 특히, 지난 2025 시즌부터 슈퍼레이스 최상위 종목의 공식 명칭을 기존 ‘슈퍼 6000 클래스’에서 ‘토요타 가주 레이싱 6000 클래스’로 변경한 바 있다.

토요타코리아는 ‘모터스포츠를 통해 더 좋은 차를 만든다’는 글로벌 철학을 바탕으로 모터스포츠 문화를 활성화하는 다양한 활동을 전개하고 있다.

최상위 프로 레이싱 대회를 지원하는 동시에 국내 유일의 플러그인 하이브리드 원메이크 레이스인 ‘프리우스 플러그인하이브리드(PHEV) 클래스’를 신설하면서 프로와 아마추어 레이싱을 넘나드는 다양성을 확보하여 모터스포츠의 매력을 알리고 있다.

2026 시즌부터 토요타 가주 레이싱 6000 클래스는 규정의 대대적인 변화를 통해 역대 가장 빠른 레이스를 선보인다. 결승 주행 거리를 기존 170㎞에서 100㎞ 내외로 단축해 끝까지 관중들에게 늘어지는 구간 없이 처음부터 긴박감 넘치는 전개를 선사할 것으로 기대된다.

또한, 드라이버 간의 순수 실력 대결을 위해 ‘석세스 웨이트(핸디캡 웨이트)’ 제도를 전면 폐지한다. 성적에 따라 최대 50㎏까지 부여되는 무게 제약이 사라져 드라이버들이 차량의 최대 퍼포먼스를 끌어내며 명승부를 펼칠 예정이다. 이와 함께 상금 및 보상 체계를 강화하여 드라이버들의 공격적인 경기 운영을 독려한다는 계획이다.

콘야마 마나부 토요타코리아 대표이사는 “모터스포츠에 대한 진정성을 갖춘 브랜드로서 7년 연속 오네 슈퍼레이스 챔피언십에 후원사로 참여하게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “더욱 빨라지고 치열해진 이번 시즌을 통해 토요타 가주 레이싱이 추구하는 ‘극한의 도전’과 ‘운전의 재미’가 한국 고객들에게 생생하게 전달되기를 기대한다”고 말했다.

한편, 2026 슈퍼레이스 챔피언십의 시즌 개막은 4월 18~19일 용인 에버랜드 스피드웨이에서 더블라운드로 치러지며, 모터스포츠의 대중화를 위해 기존의 틀을 깨는 새로운 문화 결합을 시도한다. 오는 3라운드에는 ‘아시아 모터스포츠 카니발’과 국내 대표 음악 축제인 ‘파크뮤직페스티벌’을 동시에 개최할 예정이다. 권제인 기자