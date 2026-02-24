TK 특별법안 보류되자 여당 비판 당내 회의에서는 책임 두고 설전

[헤럴드경제=홍태화 기자] 국민의힘은 24일 국회 법제사법위원회에서 전남·광주 통합특별법안이 처리되면서 대구·경북(TK) 통합 특별법안은 보류된 것을 두고 더불어민주당을 비판했다.

유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 페이스북에 “민주당이 언제 힘이 없어 법안 통과 못 한 적이 있나”라며 “TK 행정 통합 지연 책임을 국민의힘 원내지도부로 돌린 것은 전형적인 적반하장”이라고 지적했다.

법사위 소속 나경원 국민의힘 의원은 국회에서 기자들과 만나 “민주당이 법사위에서 광주·전남 법안만 통과시키면서 국민의힘이 대구·경북, 대전·충남을 반대했다고 저희 핑계를 대는데, 저희가 보기엔 광주·전남만 해주려 한 거다”라고 주장했다.

다만 이날 비공개로 진행된 의원총회에서는 TK 행정통합 법안이 보류된 책임을 둘러싸고 대구 지역 다선 의원과 원내지도부 간 설전이 벌어진 것으로 알려졌다.

참석자들에 따르면 대구 6선으로 대구시장 선거에 출마한 주호영 의원은 의총에서 ‘대구·경북 행정 통합은 국민의힘 지도부가 반대해서 통과시키지 않는다’는 민주당 소속 추미애 법사위원장의 발언을 거론, 당 지도부 중 반대한 사람이 있다면 책임이 엄중할 것이라고 말한 것으로 알려졌다.

이에 경북 3선인 송언석 원내대표가 “주 의원께서 저를 지목한 것이라면 큰 오산이고 명예가 훼손됐다고 느낀다”고 맞받으며, 자신은 민주당 측에 TK 지역 주민 의견을 듣는 절차를 넣어달라고 요청했을 뿐 반대한 적이 없다는 취지로 반박한 것으로 전해졌다.

이에 주 의원 측에 대구시장 출신 권영진 의원이 가세하면서 “지금 그 말이 반대하는 취지가 아니냐”고 했고, 송 원내대표는 “동의할 수 없다”며 자신의 원내대표 거취 문제까지 거론한 것으로 알려졌다.

이날 법안 처리가 보류되자 대구시당위원장인 이인선 의원을 비롯한 대구 지역 의원 12명 중 11명이 국회에 모여 대책을 논의하기도 했다.

대구 현역 의원 12명 가운데 대구시장 선거 출마를 선언한 의원은 주호영·윤재옥·추경호·유영하·최은석 등 5명에 달한다.

이들은 이날 입장문에서 “지도부에 직접 확인한 결과 일부에서 제기된 국민의힘 지도부 반대설은 명백한 사실 왜곡”이라며 “근거 없는 주장으로 책임을 전가하고 지역 여론을 혼란에 빠뜨리는 행태는 즉각 중단돼야 한다”고 말했다.