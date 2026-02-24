[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 황경아 남구청장 예비후보는 “교통·주차 대전환 선언한다. 단속 행정 끝내고 구조를 바꾸겠다”고 밝혔다.

황 예비후보는 “광주 남구의 교통은 이미 한계에 도달했다.”고 하면서 “봉선·진월 상권은 저녁이면 차량이 엉키고, 백운로터리는 출퇴근 시간마다 정체가 반복된다. 그러나 남구 행정은 여전히 “단속 강화”와 “검토 중”이라는 말만 반복하고 있다”고 토로했다.

황 예비후보는 “남구 교통 문제는 시민의식 문제가 아니라 행정의 무능 문제”라고 직격했다.

황경아 후보는 “이제 단속 행정을 끝내고, 도시 구조를 바꾸는 교통 대전환을 시작하겠다” 면서 “우선 봉선·진월 상권을 대상으로 ‘상권 교통 순환구조 재설계’에 나서겠다.”고 밝혔다.

민간 주차장 시간대 개방을 제도화하고, 유휴 공간을 활용한 공유주차 체계를 구축해 골목 진입 차량을 원천적으로 줄이겠다는 방안이다. 실시간 주차 정보 시스템을 도입해 운전자가 빈자리를 찾아 헤매는 구조를 개선하고, 상권 외곽 주차 후 이동하는 순환형 교통 모델을 도입하겠다는 구상도 포함되었다고 언급했다.

황 예비후보는 “남구의 길이 막힌 이유는 차가 많아서가 아니라, 혁신적인 교통행정을 설계하지 않았기 때문”이라며 “지금의 남구는 교통이 정체된 도시가 아니라, 생각이 멈추고 정체된 교통행정”이라고 날을 세웠다.

광주 남구의회 3선 의원인 황경아 예비후보는 더불어민주당 광주광역시당 여성위원장(현), 광주광역시 남구의회의장(전), 더불어민주당 정책위 부의장(현) 등 주요 보직을 맡고있다.