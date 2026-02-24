성 김 현대차그룹 사장, 국힘 조찬 간담회서 밝혀 “25% 관세 현실화하면 기업 경쟁력 약화 불가피”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 성 김 현대자동차그룹 사장은 24일 향후 자동차 관세 압박이 강해질 수 있다며 3500억달러 규모의 대미 투자 패키지 이행을 위한 법안을 신속히 처리해달라고 요구했다.

로이터 통신에 따르면 김 사장은 이날 국회에서 열린 국민의힘 대미투자특별법안 관련 경제계 조찬 간담회에서 이같이 밝혔다.

김 사장은 “상호주의 관세가 무효가 됨에 따라 오히려 자동차 등 특정 산업에 대한 부문별 관세 인상 압박이 커질 수 있다”며 “전기차 전환이 진행되고 자율주행 경쟁이 가속화되는 등 산업 전체가 격변하는 시기에 25% 관세가 현실화하면 한국 기업들의 경쟁력은 불가피하게 약화할 것”이라고 설명했다.

이어 “이미 지난해 시작된 미국의 관세 조치로 자동차 산업이 중대한 위기에 직면했다”며 “철강·자동차 등 부문별 관세는 앞으로도 상당 기간 유지될 가능성이 높다”고 내다봤다.

김 사장은 현대차와 기아차는 지난해 미국의 관세 부과로 이미 총 7조2000억원의 재무적 타격을 입었고 전했다.

한국의 경우 미국과 합의에 따라 최초 25%로 책정됐던 상호관세가 작년 11월부터 15%로 인하됐지만, 트럼프 대통령은 지난달 26일 한국 국회의 대미투자특별법안 처리 지연을 이유로 자동차 등 품목 관세와 함께 상호관세를 25%로 재인상하겠다고 위협했다.

이에 한국 자동차 업계는 미국 시장에서 일본·유럽 경쟁사들과 동등한 조건을 확보하기 위해 정부와 국회에 관세 문제 해결을 지속해서 요청해 왔다.