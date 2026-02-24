5000 넘긴 지 약 한 달 만에 6000 목전 무섭게 오르는 코스피, 새 역사의 시작 현실로 실현된 ‘20만전자·100만닉스’

[헤럴드경제=홍태화 기자] 5000을 넘긴 지 단 1개월가량 만에 코스피 지수가 6000 돌파마저 눈앞에 뒀다. 미국 증시 한파에도 아랑곳하지 않고 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 각각 20만원과 100만원 고지마저 돌파하면서 지수 상승을 견인했다.

24일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장 대비 123.55포인트(2.11%) 오른 5969.64로 4거래일 연속 상승세를 이어가 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.

이날 지수는 7.39포인트(0.13%) 오른 5853.48로 출발해 장 중 한때 약세를 나타냈지만 삼성전자와 SK하이닉스의 상승세에 힘입어 상승 전환했다.

매수세는 기관이 견인했다. 기관은 이날 2조3746억원 순매수하며 지수를 견인했다. 반면 개인과 외국인은 각각 2조2807억원, 1881억원 순매도했다.

이날 국내 증시의 상승세는 미국 증시 한파에도 나타났다. 간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 1% 넘게 밀렸다.

23일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 821.91포인트(1.66%) 떨어진 4만8804.06에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 71.76포인트(1.04%) 하락한 6837.75, 나스닥종합지수는 258.80포인트(1.13%) 내린 2만2627.27에 마감했다.

미국 연방대법원이 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 정책에 대해 위법 판결을 했지만, 트럼프 대통령이 ‘글로벌 관세’(worldwide tariff)를 15%로 기습 인상하자 투자자들은 변덕스러운 무역 정책에 피로감을 느꼈다. 인공지능(AI)이 소프트웨어 업종을 잠식할 것이라는 공포도 투자심리를 위축시켰다.

그러나 미국 증시 한파에도 국내 반도체주의 질주는 멈추지 않았다. 대규모 AI 투자에 따른 실적 호조세가 긍정적으로 작용하면서 오히려 자금이 유입되는 모양새다.

이날 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 ‘20만전자(삼성전자 주가 20만원)’, ‘100만닉스(SK하이닉스 주가 100만원)’ 고지에 오르며 역사를 새로 썼다. 삼성전자는 전 거래일 대비 7000원(3.63%) 상승한 20만원, SK하이닉스는 5만4000원(5.68%) 뛴 100만5000원에 거래를 마감했다.

류영호 NH투자증권 연구원은 “파운드리 등 비메모리 사업부 개선과 메모리 시장 훈풍으로 주가가 강세를 나타내고 있다”며 “그동안 우려 사항이었던 고대역폭메모리(HBM)에 대한 자신감도 회복하는 등 우호적인 메모리 업황과 함께 올해도 실적 강세를 전망한다”고 설명했다.

이외 시가총액 상위 종목 대다수도 오름세로 나타냈다. 현대차는 전장 대비 1000원(0.19%) 상승한 52만 4000원, LG에너지솔루션은 1만 6500원(4.17%) 오른 41만 2500원에 마감했다. SK스퀘어(6.38%), 삼성바이오로직스(0.35%), 기아(0.75%), 한화에어로스페이스(0.40%) 등도 강세를 나타냈다.

코스닥 지수도 강세를 나타냈다. 코스닥은 전 거래일 대비 13.01포인트(1.13%) 오른 1165.00에 마감했다. 지수는 7.77포인트(0.67%) 오른 1159.76으로 출발해 한때 하락 전환했지만 상승세로 전환해 마감했다.

코스닥 시장에서는 외국인이 539억원, 기관이 1580억원을 팔아치웠지만 개인이 2407억원을 순매수했다. 주요 종목을 살펴보면 에코프로(0.35%), 알테오젠(0.49%), 에코프로비엠(1.91%)은 상승했고, 삼천당제약(-0.49%), 코오롱티슈진(-0.52%)은 하락했다.

환율은 소폭 상승했다. 이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 2.5원 오른 1442.5원을 나타냈다.