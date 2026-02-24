경주, 한려해상, 지리산 순으로 탐방객 많아 2025년 전국 국립공원 4331만 명 찾아…전년 대비 6.5%↑

[헤럴드경제=이태형 기자] 지난해 전국 국립공원 중 북한산을 찾은 이가 가장 많은 것으로 나타났다.

기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 2025년 한해 전국 국립공원 탐방객 수가 총 4331만 명으로 집계됐다고 24일 밝혔다. 이는 전년 대비 6.5% 증가한 수치이다.

2025년 탐방객이 가장 많았던 국립공원은 북한산으로, 753만 명이 방문해 전체 탐방객의 17.4%를 차지했다.

북한산은 수도권에서 1시간 이내 접근이 가능하고, 다양한 난이도의 탐방로와 둘레길을 갖춘 도심형 국립공원으로 높은 이용 편의성을 바탕으로 전년 대비 54만 명이 증가했다.

그 뒤를 이어 경주국립공원 421만 명, 한려해상국립공원 379만 명, 지리산국립공원 323만 명 순으로 나타났다.

탐방객 증가율이 가장 높은 국립공원은 주왕산으로, 전년 대비 11.9% 증가한 67만 명이 방문했다.

주왕산은 지난해 3~4월 발생한 대형 산불로 탐방객이 일시적으로 43% 감소하는 등 어려움을 겪었지만, 신속한 재해 복구와 탐방로 정비, 안전관리 강화와 탐방서비스 개선 등을 통해 빠르게 정상화됐다.

경주국립공원은 APEC 정상회의 개최에 따른 관심 증대로 전년 대비 9.0% 증가한 421만 명이 방문했고, 내장산국립공원은 단풍철 탐방 수요 증가에 힘입어 7.7% 늘어난 221만 명을 기록했다.

한편 국립공원 탐방 수요는 코로나19 이후 꾸준한 회복세를 보이며 2024년 4000만 명대를 회복한 데 이어, 2025년에는 4331만 명을 기록하며 증가 폭이 확대됐다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “2025년 탐방객 증가는 산불 등 어려운 여건 속에서도 신속한 복구와 철저한 안전관리, 탐방환경 개선 노력이 결실을 맺은 결과”라며, “앞으로도 기후위기 시대에 대응하는 재해 예방 체계를 강화하고, 안전하고 쾌적한 탐방환경을 조성해 국립공원이 국민의 대표 자연휴식처로 자리할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.