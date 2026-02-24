행안부 2025년 잠정 실적 발표…취득세가 27조5000억원으로 최다

[헤럴드경제=이태형 기자] 2025년 연간 지방세 수입이 120조9000억원으로 역대 최대치를 기록했다.

24년 행정안전부에 따르면 지난해 지방세 수입은 2024년(114조1000억원) 대비 6조8000억원 증가했다. 이는 행안부가 매년 발행하는 지방세연감 기준 1910년 이후 역대 최대치다.

연도별 지방세 수입은 2019년 90조5000억원, 2020년 102조원, 2021년 112조8000억원, 2022년 118조6000억원, 2023년 112조5000억원, 2024년 114조1000억원, 2025년 120조9000억원이다.

지난해 주요 세목별 수입 실적을 보면 취득세가 27조5000억원(전년 대비 1조6000억원 증가)으로 가장 많았다.

지방소비세는 26조8000억원(전년 대비 9000억원 증가), 지방소득세는 22조9000억원(전년 대비 2조 9000억원)이었다.

정부의 경제 활성화 정책에 따른 민간 투자 확대와 고용 창출 노력이 지방세수 확충이라는 가시적 성과로 나타났다고 행안부는 분석했다.

세목별로는 주택매매 등 부동산 거래량 증가 영향으로 취득세가 대폭 늘었고, 지방소비세 수입 증가는 내수 진작책 등 정부 정책에 따른 민간 소비 심리 회복에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

특히 지방소득세는 기업 실적 개선과 고용 시장의 양적 성장이 맞물리며 전체 수입 실적 상승을 견인한 것으로 분석됐다.

한편 등록면허세 수입 실적은 2조원으로 2024년 대비 1000억원 감소했다.

이는 2024년 한국토지주택공사(LH) 등에 대한 정부 출자 확대로 급증했던 수입액이 2025년 들어 2023년 수준으로 감소한 것에 기인한다.

담배소비세와 레저세의 수입 실적도 다소 줄었다.

2025년 지방세 수입 상세내역은 지방정부의 세입 결산이 종료된 후 올해 10월 중 ‘지방재정365’ 등을 통해 공개될 예정이다.