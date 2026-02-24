금융권 노사, 멘토링 등 금융회복 지원 연10%이상 고금리·다중채무 청년 대상

금융산업공익재단이 금융위기 청년의 부채 경감을 위해 총 5억원 규모의 대환대출 지원에 나선다고 24일 밝혔다.

금융산업공익재단은 사단법인 함께만드는세상과 23일 ‘청년 희망사다리 대출 지원사업’ 협약식을 체결했다. 다중채무와 연 10% 이상 고금리 대출로 어려움을 겪는 청년 100여명을 대상으로 대환대출과 긴급생계비를 지원하고, 금융멘토링과 교육을 병행해 금융 회복을 돕겠다는 취지다.

지원 대상은 만 19세부터 39세 이하 청년 가운데 기준 중위소득 150% 이하이면서 다중채무 및 연 10% 이상 고금리 대출을 보유한 80명이다. 2026년 기준 중위소득 150%는 1인 가구 기준 월 소득 384만7000원 수준이다. 대상자로 선정되면 1인당 최대 500만원 한도의 대환대출을 지원받을 수 있다.

아울러 대출 심사 과정에서 채무 조정보다 생계 지원이 시급하다고 판단되는 청년 20명에 대해서는 월세, 관리비, 공과금 등 긴급생계비를 1인당 최대 50만원까지 지급한다. 또 1대1 금융멘토링과 금융교육을 제공해 신용관리 및 재무설계 역량 강화도 병행하겠다는 방침이다.

주완(왼쪽) 이사장은 “고금리·다중채무로 인해 청년들이 사회에 첫발을 내딛는 단계에서부터 과도한 금융 부담으로 좌절을 겪게 되는 상황은 반드시 해결해야 할 과제”라며 “이번 사업이 청년들의 이자 부담을 실질적으로 낮추고, 채무 구조 개선과 금융역량 강화를 통해 안정적인 경제활동으로 복귀하는 전환점이 되길 기대한다”고 말했다.

한편, 재단은 주거취약계층 주거복지기금 대출지원사업, 사회적가치창출기업 대출지원사업, 고금리 다중채무자 이자지원 및 재무관리역량 강화사업 등 다양한 포용금융 사업을 추진하고 있다. 유혜림 기자