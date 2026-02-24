한·일 규제 환경 맞춤 모델 설계

[헤럴드경제=경예은 기자] DSRV가 일본 SBI홀딩스와 리플의 합작사 SBI 리플 아시아와 업무협약(MOU)를 체결하고 한일 양국을 대상으로 한 블록체인 기반 송금·결제 인프라 공동연구에 착수한다고 24일 밝혔다.

양사는 DSRV의 블록체인 기술 역량과 SBI 리플 아시아의 금융 인프라·네트워크를 결합 두 나라의 규제 환경에 최적화된 차세대 크로스보더 결제 모델을 실제 금융 현장에 적용 가능한 수준으로 구체화하겠다는 방침이다. 연구는 ▷기존 금융 인프라와 블록체인의 유기적 연계 ▷한일 규제·제도에 최적화된 비즈니스 모델 개발 ▷시스템 안정성 및 운영 프로세스 설계를 중심으로 진행된다.

핵심 기술 기반은 XRP 레저(Ledger)다. 이미 글로벌 금융 현장에서 활용되던 XRP 레저는 최근 마스터카드와 협업을 통해 스테이블코인 기반 카드 결제 구조를 구현함으로써 정산비용과 시간을 단축한 바 있다. 양사는 이같은 글로벌 사례를 참고해 한일 양국의 제도적 특성에 최적화된 인프라 구축 가능성을 함께 모색해 나갈 예정이다.

DSRV는 최근 300억원 규모의 시리즈B 투자를 마무리하며 글로벌 사업 확장에 속도를 내고 있다. 세계은행과 함께 마다가스카르에서 블록체인 기반 농업 바우처 시스템 구축 사업을 진행 중이며, 국내 금융사의 웹3 전환 프로젝트도 지원하고 있다.

SBI 리플 아시아는 “이번 공동연구를 통해 양국 시장에서 블록체인 기반 송금·결제의 실질적 활용 가능성을 검토하고, 제도·실무·기술 모든 측면을 아우르는 실행 가능한 금융 서비스 모델을 만들어 나가겠다”고 했다.

서병윤 DSRV 공동대표는 “한일 양국에서 블록체인 기반 금융시스템 구축을 위한 제도적 기반이 마련되고 있는 만큼 무역, 관광객 결제 등 다양한 분야에서 아시아 경제 생태계의 새 질서를 만들어 나가겠다”고 말했다.