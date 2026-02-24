중고차 거래 시 소비자 피로에 공감

[헤럴드경제=권제인 기자] 자동차 거래 플랫폼 엔카가 배우 이도현과 함께한 신규 브랜드 캠페인 ‘자랑스러운 주인이 돼라’를 24일 공개했다.

이번 캠페인은 지난해 배우 이도현과 함께 진행한 ‘내 차 팔기’ 캠페인 이후 실시한 브랜드 조사에서 엔카가 해당 부문 인지도 1위를 기록한 성과를 바탕으로 기획됐다. 엔카는 이번 캠페인을 통해 중고차를 사고파는 전 과정에서 소비자가 가장 먼저 떠올리는 기준 플랫폼으로서 브랜드 정체성을 강화한다는 계획이다.

신규 캠페인의 메인 테마는 ‘자랑스러운 주인이 돼라’로 “당신이 중고차 견적에 끌려다니지 않기를”이라는 핵심 카피를 제시했다. 엔카는 이를 통해 중고차 거래 과정에서 소비자들이 흔히 겪는 눈치, 골치 아픈 계산, 가격과 정보에 대한 불안감 등 심리적 피로도에 공감하고, 소비자가 보다 당당하고 자신감 있게 거래할 수 있는 플랫폼 경험을 제시한다.

엔카 관계자는 “‘너에게 모든 것을 바쳤던 이 차를 위해’라는 문구를 통해 중고차 거래를 단순히 ‘싸게 사고 비싸게 파는 것’이 목표가 아닌, 소중한 차를 보내고 맞이하는 과정으로 조명했다”고 설명했다.

엔카는 이번 캠페인을 통해 거래 전 과정에서 ‘엔카가 기준’이라는 브랜드 메시지를 본격적으로 전할 예정이다. 캠페인 영상은 엔카 공식 유튜브 채널과 인스타그램 등 디지털 채널을 통해 확인할 수 있다.

엔카는 소비자가 보다 신뢰할 수 있는 경험을 제공하기 위해 핵심 서비스를 지속 고도화하고 있다. 구매 과정에서는 ‘엔카진단’과 ‘엔카믿고’ 등을 통해 차량 상태와 이력을 투명하게 제공하고, 판매 과정에서는 딜러 경쟁 입찰 방식의 ‘엔카 비교견적’을 통해 합리적인 가격으로 거래할 수 있는 환경을 마련했다. 이를 통해 엔카는 중고차를 사고파는 전 과정에서 안심하고 선택할 수 있는 거래 기준을 제시하고 있다.

엔카 관계자는 “이번 캠페인은 거래 과정 전반에서 소비자가 느끼는 감정과 경험에 주목한 브랜드 메시지를 담고 있다”라며 “앞으로도 중고차 거래의 기준으로서 소비자가 가장 신뢰할 수 있는 거래 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.