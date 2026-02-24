- 가용자원 최대한 활용해 총력 대응…‘산불 확산 대응 2단계’ 발령, 민가 주변 확산 저지

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 중앙사고수습본부는 2월 23일 16시 11분경 경상남도 밀양시 삼랑진읍 검세리 산31 일원에서 발생한 산불에 대해, 확산 우려에 따라 24일 02시 기준 ‘산불 확산 대응 2단계’를 발령하고 민가 주변 확산 저지를 위해 총력 대응하고 있다고 밝혔다.

24일 08시 기준 산불영향구역은 134ha이며, 총 화선 6.0km 중 4.2km를 진화해 진화율은 70%이고, 남은 화선은 1.8km이다.

현재 현장에는 바람이 다소 잦아든 상태이나, 연무로 인한 시정거리 부족으로 헬기 운용에 어려움이 있는 상황이다. 진화헬기34대, 진화차량 159대, 진화인력 745명 등 가용 가능한 진화자원을 총동원해 대응하고 있으며, 주변 민가 분포와 지형 특성을 종합적으로 고려해 주민 안전 확보를 최우선으로 진화 작업을 이어가고 있다.

산림청 중앙사고수습본부와 경상남도는 산불 확산 가능성에 대비해 대응 단계를 유지하는 한편, “주불 진화 완료 시까지 가용 가능한 인력과 장비를 총동원해 조기 진화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.