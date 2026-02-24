고용 늘리고 체불 줄인 업체일수록 고득점…100억 이상 공공공사 종심제 반영

[헤럴드경제=김용훈 기자] 건설근로자공제회가 올해 종합건설업체를 대상으로 산정한 ‘건설인력 고용지수’ 결과, 평가 대상 1만2380개사 가운데 1237곳이 1등급을 받은 것으로 나타났다. 임금체불 명단 공개로 감점을 받은 업체도 지난해 11곳에서 올해 2곳으로 줄어 건설업계의 고용·체불 관리가 개선된 모습이다.

24일 공제회에 따르면 등급별 분포는 ▷1등급(100점) 1237곳 ▷2등급(80점) 1859곳 ▷3등급(60점) 3093곳 ▷4등급(40점) 3096곳 ▷5등급(20점) 1857곳 ▷6등급(0점) 1238곳으로 집계됐다. 상위 10%가 최상위 등급을 차지했다.

건설인력 고용지수는 고용을 많이 하고 임금체불이 적거나 없는 기업일수록 높은 점수를 받도록 설계된 지표다. 고용보험 피보험자 증감률과 기성총액 증감률을 반영한 ‘고용탄력성’ 점수에 더해 임금체불 명단 공개 횟수에 따른 감점 방식이 적용된다. 건설현장의 상시 고용 확대와 체불 예방을 유도하기 위한 취지다.

해당 지수는 100억원 이상 공공공사 입찰에 적용되는 종합심사낙찰제 평가 요소로 활용된다. 300억원 이상 일반공사 및 고난도 공사에서는 공사수행능력 항목에 반영돼 최대 1.5점이 부여되고, 100억~300억원 미만 공사에서는 사회적 책임 가점(최대 0.75점) 요소로 적용된다.

종합심사낙찰제는 공사수행능력과 입찰금액을 기본으로 평가하면서 공정거래·안전·고용 등 사회적 책임 요소를 함께 반영하는 방식으로, 건설인력 고용지수는 일자리 창출과 근로조건 준수 수준을 평가하는 대표 지표로 자리 잡고 있다.

공제회는 “고용 확대와 체불 예방에 노력한 기업일수록 높은 점수를 받을 수 있도록 설계돼 있다”며 “지수 공개를 통해 건설업계 전반의 고용 질 개선을 유도할 계획”이라고 밝혔다.

올해 건설인력 고용지수 결과는 공제회 ‘건설e음’ 누리집에서 확인할 수 있다.