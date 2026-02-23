국회 정무위원장 만나 ‘제3금융중심지 추가 지정’ 중단 촉구 “금융거점 분산 저지, 한국거래소 본점 부산 유지 명문화” 요청

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 박형준 부산시장이 23일 오후 윤한홍 국회 정무위원장을 전격 방문, 이재명 정부 금융당국이 ‘전북 전주 제3금융중심지 추가 지정’ 검토에 나선 것을 “국가 금융경쟁력을 갉아먹는 역행적 정책”이라 성토하며, 금융정책의 ‘선택과 집중’ 원칙을 확립해 달라고 강력 촉구했다.

윤 위원장 면담 후 박 시장은 정무위 소속 국민의힘 의원들을 잇달아 만나 부산 금융중심지의 경쟁력 약화 우려를 전달하고 야당 차원의 입법 지원과 정책 협력을 요청했다. 그는 “부산 금융중심지는 국가 균형발전의 최후 보루”라며 “국회 정무위원회에서 금융거점 분산을 저지하고 거래소 본점 부산 유지 명문화에 힘을 실어줄 것”을 당부했다.

박 시장의 이번 국회 방문은 최근 제3금융중심지 지정 추진, 한국거래소 지주회사 전환과 관련해 국가 금융정책의 방향성을 바로잡고 부산 금융중심지의 생존권을 지키겠다는 차원에서 이뤄졌다.

부산시는 정부의 제3금융중심지 지정 추진에 대해 강하게 우려하고 있다. 2009년 부산 금융중심지 지정 후 해양·디지털금융 특화 기반을 구축해 왔는데 산업은행 이전 지연 등 동력이 약화된 상태에서 금융중심지 추가 지정은 기존 경쟁력을 분산시킬 뿐이라는 입장이다. 일본, 영국 등 해외 사례에서 확인되듯 금융허브는 제한된 거점에 집중 육성해야 한다는 점도 강조하고 있다.

금융중심지 간 기능 중복도 지적한다. 부산이 해양·디지털금융, 자산운용을 중심으로 특화 전략을 추진하는 상황에서 신규 금융중심지가 핀테크, 자산운용 등 유사 분야를 지향할 경우 국가 차원의 금융산업 발전 전략에 혼선이 발생할 수 있다는 것이다.

박형준 시장은 “한국거래소 지주회사 전환 추진은 부산 금융중심지 핵심 기능을 껍데기만 남게 할 것”이라며 거래소 본점의 부산 유지를 법문에 명시할 것을 촉구했다. 현재 논의대로 한국거래소 지주회사 전환이 이뤄지면 코스피·코스닥 각 시장을 전담하는 자회사들이 정관 변경 등을 통해 서울로 회귀할 가능성이 매우 높다는 것이다. 이렇게 되면 부산 본사의 중추적 관리 기능이 사실상 소멸해 부산의 금융중심지 위상이 급격히 추락할 수밖에 없다.

박 시장은 “금융중심지 정책은 단기적 판단 아닌 중장기적 국가전략 차원에서 추진돼야 한다”며 “국회와 긴밀히 협력해 부산 금융중심지의 기능과 위상이 훼손되지 않도록 모든 행정력을 집중해 대응하겠다”고 다짐했다.