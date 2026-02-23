이천캠퍼스 소통행사서 밝혀 잡스 ‘스테이 헝그리, 스테이 풀리쉬’ 인용해 도취감 경계 “자부심은 가지되 자만심은 갖지 말아야”

[헤럴드경제=박지영 기자] 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 “지난해 사상 최대 실적은 우리 노력과 인공지능(AI) 강세가 맞물린 결과”라며 “성과에 도취하지 말고 위기의식을 갖자”고 강조했다.

곽 사장은 23일 오후 SK하이닉스 이천캠퍼스에서 열린 ‘함께하는 더(THE) 소통행사’에서 구성원들에게 애플 창립자인 고(故) 스티브 잡스가 2005년 미국 스탠퍼드 대학교 졸업 연설에서 언급한 ‘스테이 헝그리, 스테이 풀리쉬(Stay hungry, stay foolish)’ 문구를 인용하며 이같이 밝혔다.

‘현실에 안주하지 말고 우직하게 나아가라’는 뜻으로 풀이된다.

지난해 SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM), 범용 D램 등으로 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다.

이날 SK하이닉스는 전 거래일 대비 2000원 오른 95만1000원으로 마감하는 등 사상 최고치를 기록했다. 장중에는 98만원까지 오르며 역대 최고가를 새로 썼다.

그러면서 곽 사장은 “(올해는) 위기의식을 갖되 본원적 경쟁력에 집중하고, 자부심은 가지되 자만심은 갖지 말자”고 당부했다. 이런 호실적에 안주하지 말고 긴장감을 유지하자는 취지로 풀이된다.

아울러 “AI 버블 논란이 계속 있긴 하지만 시장 성장은 계속되고 있다”며 “하지만 우리에게 요구되는 기준은 높아지고, 경쟁도 심화하고 있어 위기의식을 가질 필요가 있다”고 재차 강조했다.

이어 “기술 경쟁력과 D램·낸드 기술 리더십을 강화하고, AI 메모리 주도권을 확보하며, 운영 개선(Operation Improvement·OI)을 통해 수익을 극대화해야 한다”고 덧붙였다.

HBM3E에서는 SK하이닉스의 독주가 이어졌지만, 차세대 고대역폭메모리인 HBM4에서는 경쟁사인 삼성전자가 먼저 세계 최초 양산 출하에 나서면서 양사 간 경쟁은 격화될 것으로 보인다.

송재혁 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 최고기술책임자(CTO)는 최근 기자들과 만나 HBM4 양산 출하와 관련 “세계에서 가장 좋은 기술력으로 대응했던 삼성의 원래 모습을 보여드리는 것”이라며 “HBM4는 사실상 기술에 있어서는 최고이며, 차세대 HBM4E, HBM5에서도 업계 1위가 될 수 있도록 기술을 준비하고 있다”고 강조했다.

한편 SK하이닉스는 분기마다 최고경영자(CEO)가 직접 직원들의 의견을 듣고 주요 경영 현안을 설명하는 소통 행사를 이어가고 있다.

이날 행사에는 곽 사장 뿐 아니라 송현종 코퍼레이트센터 사장, 염성진 커뮤니케이션총괄 사장, 안현 개발총괄 사장, 차선용 미래기술연구원장 사장, 이병기 양산총괄 부사장 등이 참석했다.