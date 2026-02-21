24일 새벽 남부·제주부터 시작해 전국 확대 강원 영동 25일까지, 27~28일 또 눈·비 아침 -3~8도·낮 4~14도 평년과 비슷하거나 다소 높아

[헤럴드경제=정경수 기자] 다음 주(23~27일)는 전국 대부분 지역에서 비나 눈이 내릴 전망이다. 기온은 평년과 비슷하거나 다소 높은 수준을 유지하겠다.

23일 월요일은 전국이 대체로 맑겠지만, 24일 새벽부터 전남권과 제주도에 비가 시작될 것으로 보인다. 이후 오전부터 오후 사이 전국 대부분 지역으로 비 또는 눈이 확대되겠다.

동풍의 영향으로 강원 영동 지역은 25일까지 눈이나 비가 이어질 전망이다. 27일에도 전남권과 경남권, 제주도에 비 소식이 있으며, 강원 영동은 27~28일 이틀간 다시 눈 또는 비가 내릴 것으로 예상된다.

아침 최저기온은 -3도에서 8도, 낮 최고기온은 4도에서 14도로 예보됐다. 이는 평년(최저 -5~4도, 최고 7~12도)과 비슷하거나 약간 높은 수준이다.

주요 도시별로 보면, 서울은 23일 -2~5도에서 시작해 26일 2~13도까지 오르겠다. 부산은 같은 기간 3~13도에서 8~15도로 비교적 온화한 날씨를 보이겠다. 제주 역시 4~12도에서 11~15도 사이 분포를 보이며 포근한 기온이 이어질 전망이다.

기상청은 지역에 따라 강수 형태가 비와 눈으로 바뀔 수 있는 만큼 교통안전과 시설물 관리에 유의해 달라고 당부했다.