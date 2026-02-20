인구 적은 경북 북부권·동해안·울릉도 등 직격탄 주장

[헤럴드경제=김병진 기자]이강덕 국민의힘 경북지사 예비후보는 20일 “대구·경북 행정통합법이 통과하면 경북도의원이 12명 감소할 것으로 예상된다”며 “경북도민들이 대구·경북 졸속 행정통합 반대에 행동으로 나설 때”라고 촉구했다.

이 예비후보는 이날 자신의 SNS에 올린 글을 통해 “헌법재판소는 시도의회 선거 인구 편차 허용 기준을 3대 1로 정하고 있는데 시도의회가 통합되면 인구가 갈수록 줄고 있는 경북 지역은 대구시 인구와 편차를 맞추면서 의석 감소가 불가피하다”고 분석했다

이어 “인구 비율로 보면 경북도 광역의원 수는 기존 60석에서 48석으로 12석이나 줄어드는 반면 대구시 광역의원 수는 기존 33석에서 45석으로 12석이 늘어나게 된다”고 설명했다.

따라서 “경북도의회는 이런 중차대한 문제에 대한 꼼꼼한 대비도 없이 경북지사의 요청에 덜컥 통합 의결부터 해줬다”며 “경북 지역 의석 수 감소에 대해 깊이 있는 논의를 한 번이라도 한 적이 있는지 묻지 않을 수 없다”고 일갈했다.

이 예비후보는 “광역의원 수 감소는 단순한 숫자의 감소가 아닌 지역 대표성의 문제”라며 “인구가 적은 경북 북부권과 동해안, 울릉도는 직격탄을 맞게 될 것이 불을 보듯 뻔하다”고 했다.

따라서 이강덕 예비후보는 “대구와 충남·대전이 졸속 통합 반대를 행동으로 실천하고 있는데 왜 경북만 침묵하고 있느냐는 것”며 “경북지사 예비후보로서 참담하고 부끄럽기 짝이 없다. 왜 다들 침묵으로 일관하는 것이냐”고 반문했다.