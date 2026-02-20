[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 앞서 외계인 존재 여부를 놓고 관련 발언을 한 버락 오바마 전 대통령에 대해 “큰 실수를 저질렀다”고 비판했다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 조지아주로 이동하는 대통령 전용기(에어포스원)에서 오바마 전 대통령을 향해 “그는 기밀을 누설했다”며 “그렇게 하면 안 된다”고 비난했다.

다만 오바마 전 대통령의 발언 중 어떤 게 기밀이었는지에 대해선 구체적으로 밝히지 않았다.

트럼프 대통령은 외계인의 존재를 보여주는 증거를 본 적이 있는지 묻는 말에 “그들이 진짜 있는지 아닌지 나는 모른다”고 일축했다.

앞서 오바마 전 대통령은 지난 14일 공개된 팟캐스트에서 외계인 존재 여부에 대한 질문에 “그들은 존재한다”고 답해 온라인에서 파장을 일으켰다.

그는 “51구역에 외계인을 숨겨놓지 않았고, 거대한 지하 시설이 있지도 않다”고 했는데, 이 말이 외려 외계인의 존재를 둘러싼 음모론에 다시 불을 붙였다.

51구역은 네바다주 사막 지역에 있는 미 공군 시설이다. 미국 정부가 외계인과 외계 비행체, 미스터리 생물 등을 비밀리에 연구하는 장소라는 음모론의 소재다.

논란이 확산하자 오바마 전 대통령은 24시간 뒤 자신의 인스타그램 계정에서 “분위기에 맞추려고 한 답변이지만, 관심이 커진 만큼 분명하게 해두겠다”며 “우주는 매우 광대하기에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높다. 그러나 거리가 워낙 멀기에 외계인이 지구를 방문했을 가능성은 작다”고 해명했다.

그러면서 “재임 기간 외계 생명체가 미국과 접촉했다는 어떤 증거도 보지 못했다. 정말이다”라고 강조했다.

이는 외계 생명체 존재 가능성에 대한 과학적 추정과 정부 차원의 비밀 접촉설이라는 음모론을 명확하게 구분해야 한다는 취지로 여겨진다.

백악관은 트럼프 대통령의 이날 발언에 대해 추가로 언급할 내용이 없다고 했다.