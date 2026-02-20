대한통운, 사우디 GDC로 중동 시장 공략 한진 LA 풀필먼트 확장해 K뷰티 진출 지원 마트 규제 완화 등 韓 시장 개편 수혜

[헤럴드경제=권제인 기자] 국내 택배사들이 국내에서 쌓아온 물류 기술력과 K-브랜드의 인기에 힘입어 북미, 유럽, 중동 지역 등에서 물류 네트워크를 빠른 속도로 확장하고 있다. 국내에서는 대형마트 새벽배송 허용 등 유통 시장 개편에 따라 수혜를 볼 것이란 기대감이 높아지면서 ‘쌍끌이’ 기대감이 커지고 있다.

20일 택배 업계에 따르면 CJ대한통운과 한진은 올해 각각 중동, 북미, 유럽 등에서 네트워크를 확장하고 있다. 양사는 국내에서 축적해 온 로봇 기술력과 이커머스 물류 노하우를 활용해 글로벌 시장을 공략한다는 구상이다.

CJ대한통운은 사우디 리야드 킹칼리드 국제공항 통합물류특구에 사우디GDC에서 중동 지역을 아우르는 풀필먼트 서비스를 제공한다. 사우디GDC는 연면적 2만㎡ 규모로 하루 최대 2만 상자 이상을 처리할 수 있는 대형 물류 센터다. 상품 보관부터 재고 관리, 포장, 통관 등 글로벌 이커머스 전 과정을 담당하며, 사우디를 거점으로 아랍에미리트연합(UAE), 쿠웨이트, 카타르 등에 이커머스 상품을 공급한다.

사우디GDC는 국내에서 축적한 물류 및 이커머스 기술 역량을 집약해 적용한 것이 특징이다. CJ대한통운은 지난 2019년 인천에 처음으로 GDC 모델을 도입한 뒤 아이허브 등 국내외 고객사와 협력하며 아시아-태평양 국가에서 배송 리드타임과 비용을 획기적으로 줄였다.

사우디 GDC는 다품종·소량 주문이 많은 이커머스 특성에 맞춰 작업자의 이동은 줄이고 주문 처리 속도와 정확성을 높일 수 있도록 했다. 고정노선 운송로봇(AGV)이 높이 10m, 길이 60m 규모의 대형선반을 오가며 작업자에게 상품을 가져다주고, 주문 상자가 작업자 위치로 이동하는 피킹 체계를 도입했다.

한진은 국내 고객사들의 글로벌 진출을 지원하기 위해 현지 풀필멘트 센터를 빠르게 확장하고 있다. 지난해 5월 가동한 LA 2호 풀필먼트 센터의 면적을 이달 2배로 확장해 9500㎡ 규모의 운영 면적을 확보했다. 2022년 약 1호 센터 개설 후 공격적인 행보를 통해 LA에서만 2만㎡가 넘는 인프라를 확보하게 됐다.

LA풀필먼트 센터는 현지 B2B 및 B2C 물류는 물론, 포워딩과 유통 채널 연계 등 다각화된 서비스를 통해 K-뷰티 브랜드의 현지 소매 시장 공략을 지원하고 있다. 운영 효율석 측면에서는 물류로봇 ‘로커스’를 활용한 자동 피킹 시스템과 자체 개발 패킹 키오스크를 통해 운영 효율을 극대화했다.

한진은 K-뷰티의 또 다른 시장인 유럽에서도 지난해 풀필먼트 시장을 구축했다. 풀필먼트센터는 유럽의 물류 요충지인 네덜란드 암스테르담에 위치한다. 한진 관계자는 “미국 시장 포화 및 규제 강화에 선제적으로 대응해 유럽으로 눈을 돌리는 고객사들의 니즈를 발 빠르게 반영하기 위한 행보”라고 설명했다.

국내에서는 ‘탈쿠팡’에 따른 유통시장 재편으로 택배사들의 수혜가 기대되고 있다. 쿠팡이 자회사인 쿠팡로지스틱서비스를 통해 자체 배송까지 수행하면서 기존 택배사들은 이커머스 시장 성장의 효과를 누리기 어려웠다. 개인정보 유출 사고의 여파로 쿠팡 이용자가 경쟁 플랫폼으로 이동할 경우 택배사의 국내 물동량도 증가할 가능성도 점쳐진다.

정부·여당이 추진 중인 대형마트 새벽배송도 기대감을 높이고 있다. 당정은 유통산업발전법상 영업시간 규제를 손봐 새벽시간에도 온라인 배송을 허용하는 방안을 구상하고 있다. 이 경우 롯데마트의 물류를 담당하고 있는 롯데글로벌로지스와 이마트를 맡고 있는 CJ대한통운이 수혜를 볼 것으로 기대된다.

택배업계 관계자는 “새벽 배송은 택배 기사들의 작업시간 제한 규제 등 풀어야 할 숙제가 많아 물동량 증가로 이어질지 효과를 지켜보고 있다”며 “국내외에서 고객사를 확보하는 가운데 물류센터 운영 규모를 늘려가며 글로벌 영토를 확장하는 것이 올해도 업계의 숙제가 될 것”이라고 말했다.