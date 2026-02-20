레이첼 호먼의 정교한 샷에 흐름 내줘 미국 승리까지 겹치며 준결승 진출 공식 무산

[헤럴드경제=정주원 기자] 한국 여자 컬링 대표팀이 마지막 고비를 넘지 못하고 준결승 진출에 실패했다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 한국은 19일 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 컬링 라운드로빈 최종전에서 캐나다에 7-10으로 패했다.

같은 시간 진행된 경기에서 미국이 스위스를 꺾으면서 한국의 준결승 진출 가능성은 공식적으로 사라졌다. 이로써 한국은 예선에서 탈락하며 이번 대회 일정을 모두 마쳤다.

전반 5엔드까지는 4-4로 팽팽한 접전이었다. 3엔드에서 한국이 3점을 따내며 흐름을 가져왔지만, 캐나다도 곧바로 반격하며 균형을 맞췄다.

승부는 6엔드에서 크게 기울었다. 후공을 잡은 캐나다가 스킵 레이철 호먼의 정교하고 공격적인 샷을 앞세워 대거 4점을 뽑아냈다. 하우스 안을 장악한 뒤 빈틈을 정확히 파고든 ‘뾰족한’ 샷들이 연달아 성공하며 한국은 순식간에 격차를 허용했다. 사실상 경기의 분수령이었다.

이후 한국은 끝까지 포기하지 않았다. 집중력을 끌어올리며 추격에 나섰고 9엔드에서 2점을 만회하며 역전의 불씨를 되살렸다. 마지막 10엔드에서 한국은 대량 득점을 위해 스틸 작전을 선택했다. 그러나 캐나다가 침착하게 대응하며 실점을 최소화했고, 한국의 역전 시도는 끝내 결실을 보지 못했다.

이번 대회 한국은 스웨덴을 꺾는 등 강호들을 상대로 인상적인 경기력을 보여주며 4강 진출 기대를 높였지만 마지막 한 경기의 벽을 넘지 못했다. 특히 마지막 캐나다전 승리 시 자력으로 준결승에 오를 수 있었던 만큼 아쉬움은 더욱 크게 남는다.

2018년 평창 대회 ‘팀킴’의 은메달 이후 8년 만에 노렸던 올림픽 포디움 복귀도 다음 기회를 기약하게 됐다.