무기징역 선고되자 욕설 난무 얼굴 감싸고 흐느끼는 지지자도 “이번은 정치 판결. 수용 못 해” “민주주의 무너져 눈물이 나”

[헤럴드경제=이영기 기자] 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의가 인정돼 무기징역이 선고되자 지지자들은 이내 일촉즉발의 성난 군중으로 돌변했다.

이들은 재판부를 향해 욕설을 퍼부으며 현장을 떠나지 않고 “이제 시작이다”, “윤석열 대통령” 등 구호를 외치며 판결에 승복할 수 없다는 입장을 보였다. 지지자들은 끝내 얼굴을 감싸고 울거나, 흐느끼며 눈물을 삼키는 등 격한 감정을 보였다. 지지자 약 1000명이 모여 법원 앞 일대 도로에서는 극심한 정체 현상이 빚어지기도 했다.

19일 오후 4시께 서울 서초구 중앙지방법원 앞에 모인 윤 전 대통령의 지지자들은 무기징역 선고 소식을 듣자 곳곳에서 격한 반응이 터져 나왔다.

이번 내란 우두머리 공판의 주심을 맡은 지귀연 부장판사를 향해서는 “정신차려 이 놈아”라며 온갖 욕설을 내뱉었다. 또 한 무리의 여성 지지자들은 큰 소리를 내며 울거나, 얼굴을 감싸고 푹 숙인 채 흐느끼기도 했다.

이날 눈시울이 붉어진 채 도보에 서있던 김모(29) 씨는 “윤 전 대통령을 지지하기 위해 경기도 이천에서 연차까지 내고 왔다”며 “계엄은 헌법에 명시된 대통령 고유 권한이고 내란이 아니다. 사법부가 잘못 판단했다”고 성토했다.

말하다가 목이 멘 김씨는 “자유민주주의가 무너지고 있다는 생각이 들어서 눈물이 나려고 한다”고 울먹였다.

집회 참가를 위해 대구에서 올라온 40대 송모 씨는 “예상은 했던 결과다. 억울한 일이 한두 가지냐”며 “언젠가는 바로 잡힐 것이라고 생각한다”고 말했다.

이어 “이번 판결은 정상적인 판결이 아니고 정치 판결이다”라며 “계엄에 이르게 한 민주당의 탄핵 남발 등 이야말로 내란이다”라고 토로했다.

분노하는 지지자들도 있었다. 집회 현장을 떠나지 않고 구호를 외치던 40대 부부는 “이번 판결은 프레임 판결이다. 계엄이 내란이었다고 국민을 세뇌하려는 것이다”라며 “군대가 투입됐다고 해도 몇만 명, 몇십만 명이 들어갔냐. 국회를 마비시킬 상황은 전혀 아니었다”고 지적했다.

이어 “군대를 동원했다는 것도 내란죄를 성립시키려는 프레임”이라며 “당시 국회 앞에 모인 시민들도 다 동원된 사람들이다. 계엄이 미리 새어나간 것이고, 결국 내란이 아니다”라고 주장했다.

이날 윤 전 대통령의 선고를 지켜보기 위해 모인 지지자들은 경찰의 비공식 추산 기준 1000여명이다. 이들은 중앙지법 앞 삼거리부터 교대역으로 향하는 한 방향 도로의 2개 차선과 중앙지법 정문 입구 앞 2개 차선 위에서 각각 집회를 열었다. 차선을 벗어나 도보까지 많은 인파가 몰려 중앙지법 일대 도보 통행과 차량 통행이 어려울 정도였다.

빨간색 차림을 하고 모인 이들은 ‘내란은 없었다’, ‘윤석열 무죄’, ‘윤어게인 공소기각’이라고 적힌 피켓을 들고 나왔다. 또 태극기·성조기 등 국기를 손에 들고 흔드는 지지자들도 있었다.

법원 반대편인 서울중앙지방검찰청 서문 앞에서는 맞불집회도 열렸다. 시민단체 촛불행동은 이날 오후 2시부터 서초역 8번 출구 인근 서울중앙지검 서문 앞에서 5000여명 규모로 신고한 집회를 진행했다. 이들은 ‘조희대를 탄핵하라’, ‘법비들을 응징하라’ 등 피켓을 들고 구호를 외쳤다.

한편 이날 법원은 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 내란 중요임무종사 혐의로 함께 재판을 받은 김용현 전 국방부 장관에게는 징역 30년이 선고됐다.

재판부는 이날 선고에서 “사실관계의 가장 핵심은 군을 국회로 보낸 것”이라고 짚었다. 그러면서 윤 전 대통령과 김 전 장관에 대해 “피고인들의 경우에는 형법 제91조 제2호의 국헌문란의 목적이 인정된다”며 “군을 보내 국회를 봉쇄하고 주요 정치인들을 체포하는 등의 방법으로 국회의 활동을 저지하거나 마비시켜 국회가 사실상 상당 기간 기능을 제대로 할 수 없게 만들려는 목적을 내심으로 가지고 있었음을 부정하기는 어렵다고 보인다”고 했다.

또 내란 실행에 가담한 혐의로 기소된 조지호 전 경찰청장에 대해서는 징역 12년, 김봉식 전 서울경찰청장에게는 징역 10년이 선고됐다.