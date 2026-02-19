민주당 인천시당 통해 복당…인천 계양구 전입

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당 전당대회 돈봉투 의혹으로 탈당했다 항소심에서 전부 무죄를 선고받 송영길 전 민주당 대표가 오는 20일 복당 신청을 하겠다고 밝혔다.

송 전 대표는 19일 MBC뉴스와 인터뷰에서 “내일(20일) 오후 2시 30분에 (민주당) 인천시당에 복당 원서를 제출하기로 했다”며 이같이 말했다.

민주당 지도부와 논의했냐는 질문에 송 전 대표는 “정청래 당 대표께서 전화를 주셨고, 환영의 말씀을 했고, 또 박수현 수석대변인이 복당 환영 성명을 내줬고 조승래 사무총장과 통화했다”고 답했다.

인천시당을 통한 복당과 인천 계양구로 전입에 관해 송 전 대표는 “저의 정치적 고향”이라며 “합당 이런 게 아니라 원래대로 돌아오겠다. 모든 게 원상회복이라고 생각하면 되겠다”고 답했다. 인천 계양을은 송 전 대표가 5선을 하고, 이재명 대통령이 출마했던 지역구다.

인천 계양을 출마 가능성에 대해 송 전 대표는 “항상 선당후사의 입장으로 정치를 해왔다. 그런 면에서 당 지도부와 상의하겠다”고 말을 아꼈다. 인천 계양을 보궐선거 출마 후보군으로 김남준 청와대 대변인, 조국 조국혁신당 대표 등이 거론된다.

민주당 내에서는 송 전 대표의 복귀를 환영하면서 인천 계양을 후보로 전략공천해야 한다는 주장도 제기된다.

문금주 민주당 의원은 이날 페이스북에 “계양은 송영길의 겟세마네가 돼야 한다”는 천주교 정의평화연대의 성명을 공유하며 “명문”이라고 적었다. 이 성명은 “송영길의 정치적 복권과 부활의 출발점은 계양이어야 한다”며 “송영길의 정치적 부활은 그 어떤 중앙의 무대가 아니라 계양, 그 겟세마네에서 시작돼야 한다”고 주장했다.

김준혁 민주당 의원도 이날 기자회견을 열고 “송 전 대표는 이재명 대통령의 국회 입성을 위해 자신의 지역구를 내주고 험지로 향했던 인물”이라며 “6월 보궐선거에서 의원직을 되돌려주는 방안 역시 정치적 도리와 책임의 문제”라고 강조했다.

민주당 지도부는 송 전 대표의 인천 계양을 전략공천 가능성에 조심스러운 입장이다. 박 수석대변인은 이날 KBS라디오에 출연해 “재보궐 국회의원 선거에서 어디에 출마하시느냐, 어디에 공천될 거냐는 문제는 별개”라며 “당은 전략공천관리위원회를 통해, 시스템을 통해 질서 있게 많은 것을 논의하겠다”고 말했다.