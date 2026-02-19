전략적 투자 통한 중장기적 기술 협력 디지털 지갑 보안·토큰화 기술 활용 RWA 시장 개척

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한화투자증권은 글로벌 탈중앙화 기반 차세대 인터넷(Web3) 전문 기업 크리서스(Kresus)에 약 180억원 규모의 전략적 투자를 완료했다고 19일 밝혔다.

미국에 본사를 둔 크리서스는 사용자 개인이 복잡한 암호를 직접 관리할 필요 없는 시드리스(Seedless) 복구 기술과 다자간 계산(Multi-Party Computation, MPC) 기반 보안 기술을 보유한 Web3 인프라 전문 기업이다.

크리서스는 이러한 기술력을 바탕으로 기업용 디지털 지갑 솔루션과 실물기반 토큰화 자산(Real-World Asset, RWA) 플랫폼 등을 운영하고 있다.

한화투자증권은 지난해 12월 아부다비 파이낸스 위크 2025(ADFW 2025)에서 크리서스와 업무협약(MOU)을 체결했다. 양사는 이번 투자를 통해 단순한 지분 관계를 넘어 중장기적인 기술 협력을 구체화할 방침이다.

특히 한화투자증권은 크리서스의 시드리스 지갑 보안 기술과 토큰화 인프라를 활용해 대고객 디지털자산 서비스를 고도화하고 기존 금융상품과 연계한 RWA 시장 개척을 본격화할 예정이다.

트레버 트레이나 크리서스 대표이사는 “한화투자증권은 투명하고 안전한 디지털자산 서비스 구축에 확고한 비전을 가진 신뢰도 높은 파트너”라며 “이번 투자를 계기로 양사가 긴밀히 협력해 RWA 기반의 다양한 혁신 사례를 만들어 나가겠다”고 말했다.

손종민 한화투자증권 미래전략실 전무는 “크리서스의 독보적인 지갑 보안 기술과 RWA 인프라는 한화투자증권의 디지털자산 고도화에 핵심적인 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 글로벌 최고 수준의 기술 기업들과 협력해 디지털자산 전문 증권사로 도약하겠다”고 했다.

한화투자증권은 최근 디지털자산 데이터 플랫폼 쟁글(Xangle) 투자에 이어 이번 크리서스 투자까지 완료하며 데이터와 인프라를 아우르는 글로벌 Web3 금융 생태계 구축에 속도를 내고 있다.