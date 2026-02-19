[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 오는 2019년부터 학생들의 예술적 감수성과 바람직한 인성을 기르고 창의적 사고를 촉진하기 위해 ‘시울림학교’를 운영하고 있다고 19일 밝혔다.

시울림학교는 학생들이 학교생활 속에서 시를 읽고, 쓰고, 낭송하는 다양한 경험을 통해 자신의 감정을 자연스럽게 표현할 수 있도록 돕는 사업이다.

이를 통해 풍부한 시적 환경을 조성하고 바른 인성과 감수성을 바탕으로 한 건강한 인격 형성을 지원하고 있다.

주요 사업 내용은 △시울림학교 운영 지원 체계 구축(운영 지원단 구성·운영, 지도교사 역량 강화 연수) △시울림학교 환경 조성(‘행복한 꿈을 꾸는 마음의 時 정원’ 조성) △교육과정과 연계한 운영(시가 머무는 학교문화 조성, AX 시대 독서․인문학 기반 비판적 사고력 강화) △성과 공유 및 발표 기회 제공(교육가족 참여 발표회, 사례집 발간) 등으로 구성됐다.

따라서 AI 도구가 일상화된 AX 시대에도 학생들이 시를 통해 인간의 존엄성과 주도성을 지킬 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

특히 AI 도구가 상용화된 AX 시대에도 학생들이 일상에서 시를 자연스럽게 접하고 인간의 존엄과 주도성을 지키는 교육의 본질적 가치 구현을 위해 행복한 꿈을 꾸는 마음의 시 정원 만들기, 시 낭송 행사, 인간 시인 작품과 AI 시 작품의 비교 후 저작권 및 윤리 문제 논의, AI 활용 시 창작, 시화 전시 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

도교육청은 매년 시울림학교 운영 성과와 우수사례를 담은 사례집을 발간해 학교 현장의 우수한 실천 경험을 공유․확산하고 있다.

임종식 경북교육감은 “시울림학교는 아이들이 자신의 마음을 시로 표현하며 자신을 이해하고 타인과 공감하는 힘을 기르는 소중한 배움의 공간”이라고 말했다.