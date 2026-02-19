최근 3년간 누적 100억원 기부

[헤럴드경제=강승연 기자] 에이피알이 지난해 사회공헌 금액 57억원을 기록했다고 19일 밝혔다. 2024년 대비 약 30% 증가한 수치다.

이는 긴급 구호 성금과 자사 물품 기부 등을 모두 포함한 금액이다. 최근 3년간 집행한 누적 사회공헌 금액은 100억원을 넘어섰다.

에이피알은 지난 2014년 설립 이후 꾸준히 사회공헌 활동을 이어왔다. 2023년에는 대한적십자사 내 1억원 이상 기부한 법인 모임인 ‘레드크로스 아너스기업’에 가입했다.

작년에는 사랑의열매, 대한적십자사, 대한사회복지회, 동방사회복지회, 꿈나무아동종합상담소 등 다양한 사회복지기관을 후원했다.

해외 후원도 꾸준하다. 에이피알은 지난해 ‘캘리포니아 산불 사태’, ‘홍콩 화재 참사’ 등 해외 재난 피해 지역에 긴급 구호 성금을 전달했다.

에이피알 관계자는 “지난해 큰 성장을 이뤄낸 만큼, 그 결실을 지역사회와도 나누기 위해 노력했다”며 “앞으로도 주변 이웃과의 상생을 실천하며 선한 영향력을 확대할 것”이라고 전했다.