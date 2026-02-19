호주산 양모 100%·기능성 커버 적용해 온습도 조절 강화 자연 모티브 디자인으로 침실 분위기 연출 호텔식 ‘제냐’·‘데일리울’까지 양모 라인업 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 토털슬립케어 브랜드 이브자리가 사계절 내내 쾌적한 수면 환경을 돕는 양모 침구 신제품을 선보이며 제품군 확대에 나섰다.

㈜이브자리는 양모 침구 ‘풀리’와 ‘피오렌’을 출시했다고 19일 밝혔다. 양모 특유의 크림프(Crimp) 구조가 공기 순환을 도와 외부 온도 영향을 줄이고 최적의 수면 온도를 유지하는 것이 특징이다. 수분을 빠르게 흡수하고 발산해 일년 내내 보송한 사용감을 제공한다.

신제품 두 종은 호주양모협회 인증 ‘골드 울마크(Gold Woolmark)’를 획득한 호주산 양모 100%를 충전재로 사용했다. 커버는 고밀도 60수 면 100% 소재에 천연 효소 기반 고온 워싱 공정을 적용해 양모 수축과 엉킴을 방지하고 촉감을 한층 부드럽게 했다. 히든 지퍼와 솔리드 파이핑 처리로 양면 사용도 가능하다.

디자인은 자연에서 영감을 받아 소재 특성과 조화를 이루도록 구성했다. ‘풀리’는 보랏빛이 감도는 네이비 색상과 섬세한 플라워 패턴으로 세련된 분위기를 연출하며, ‘피오렌’은 꽃과 잎사귀 패턴을 균형 있게 배치해 화사하면서도 정돈된 공간감을 구현했다.

이브자리는 호텔식 침실 연출이 가능한 양모 제품도 함께 선보였다. 리뉴얼 출시된 ‘제냐’는 고품질 양모 충전재와 고밀도 60수 면 워싱 커버를 적용해 호텔 침구와 유사한 촉감을 구현했다. 그레이 색 광폭 원단과 리프 자수 프레임, 8cm 폭 날개 처리로 고급스러운 디자인을 강조했다.

‘데일리울’ 베개는 울프루프(Wool-Proof) 가공을 통해 털 빠짐을 최소화하면서도 양모 특유의 포근함을 유지하도록 설계됐다. 화이트 색상의 단정한 디자인으로 단독 사용은 물론 커버 속통으로도 활용 가능하다.

유경화 이브자리 디자인실 실장은 “천연 양모의 기능성과 자연에서 영감을 받은 디자인을 결합해 건강하고 품격 있는 수면 환경을 제안하고자 했다”며 “소비자 취향과 라이프스타일을 반영해 양모 침구 라인업을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.