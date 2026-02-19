우크라 체육부 “대회엔 정상 참가”

[헤럴드경제=조용직 기자] 우크라이나가 다음 달 7일(한국시간) 개막하는 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽(장애인올림픽)에서 개회식 등 공식 행사에 참가하지 않겠다고 밝혔다.

18일 로이터통신은 우크라이나 마트비이 비드니이 체육부 장관은 18일 “우리 선수단은 대회 기간 어떤 행사에도 참석하지 않을 것”이라며 “다만 대회엔 정상적으로 참가할 것”이라고 밝혔다.

국제패럴림픽위원회(IPC)는 이날 러시아 선수 6명, 벨라루스 선수 4명의 이번 동계 패럴림픽 출전을 허용하고 자국 국기 사용과 국가 연주 등을 승인했다.

IPC는 2022년 3월 우크라이나를 침공한 러시아와 벨라루스의 국제대회 개최 불허 및 출전 자격 정지 징계를 내렸고, 지난해 8월 서울 총회에서 두 국가의 회원 자격을 복권했다.

러시아가 패럴림픽에 국가 자격으로 선수단을 파견하는 건 2014 소치 동계 패럴림픽 이래 12년 만이다.

앞서 비드니 장관은 러시아 선수 6명과 벨라루스 선수 4명의 패럴림픽 참가를 허용한 이번 결정이 러시아의 선전 활동을 지지하는 행위라고 비난했다.