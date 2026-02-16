“군 필요로 하는 장소에 원자로 적시 배치”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 원자력 발전 확대를 추진 중인 미국 도널드 트럼프 행정부가 사상 처음으로 초소형 원자로를 항공편으로 수송했다. 원전 장비의 신속한 배치와 원전 산업 공급망 구축을 본격화하려는 상징적 조치로 풀이된다.

15일(현지시간) 로이터통신, 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 에너지부와 국방부는 이날 미군 C-17 수송기로 캘리포니아주 마치 공군 기지에서 유타주 힐 공군 기지까지 연료가 들어있지 않은 초소형 원자로를 옮겼다.

수송에는 크리스 라이트 에너지부 장관과 마이클 더피 국방부 획득 담당 차관이 동행했다.

이번 수송은 초소형 원자로를 비행기로 빠르게 옮겨 군 기지 등 외딴 지역에도 안전하고 저렴하며 신속하게 전력을 공급할 수 있다는 점을 보여주기 위한 것으로 풀이된다.

더피 차관은 “우리 군이 승리하도록 하는 도구를 제공하기 위해 가장 필요로 하는 때와 장소에 원자력 에너지를 배치하는 데 한 걸음 다가갈 수 있도록 한다”고 말했다.

미군은 앞서 지난해 10월 본토 내 다수 핵심 육군 기지에 ‘초소형 원자로’를 설치해 전력 수요에 대응한다는 계획을 발표한 바 있다.

폭설·폭우 등 기상이변, 사이버 공격 등으로 기존 전력원에 문제가 생겼을 때 핵심 무기체계나 군 기지 운영을 유지하는 데에 초소형 원자로가 도움이 될 수 있다는 것이다.

트럼프 대통령은 2기 임기를 맞아 자국 원자력 산업 육성을 강력히 추진하고 있다. 이 과정에서 소형 원자로를 미국 에너지 생산 확대의 한 방안으로 보고 있다.

그는 지난해 5월 원자력 산업 육성을 위한 행정명령에 서명했다. 여기에는 원전 건설 가속화와 원자력 규제 개혁 등을 통해 원자력 발전 용량을 2050년까지 4배로 늘리겠다는 내용이 포함돼 있다.

이번에 수송된 원자로는 미국의 원자력 업체 발라 아토믹스가 생산한 ‘워드 250’ 모델로, 미니밴보다 조금 더 큰 크기다.

연료로는 흔히 우라늄 팰릿들을 채운 긴 연료봉 형태로 만들어지는 전통적인 우라늄 연료 대신 우라늄 입자를 피복으로 감싼 삼중피복연료(TRISO)를 사용한다. 대 5㎿(메가와트)의 전력으로 5천가구에 공급할 수 있다는 것이 업체의 설명이다.

유타주 힐 기지로 운반된 원자로는 기지 인근 시설에서 시험 가동에 들어갈 예정이다.