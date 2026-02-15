공세에 끌려다니며 3-6 패

[헤럴드경제=조용직 기자] 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 4번째 경기에서 덴마크에 일격을 당하며 연승 행진을 멈췄다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 한국은 15일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 덴마크와의 라운드로빈 4차전에서 3-6으로 졌다.

2-2로 전반을 마친 한국은 캐나다의 공세가 거세진 후반 첫 엔드인 6엔드에 한 점을 내준 뒤 7엔드 후공에서 다시 스틸을 당해 2-4로 끌려다녔다. 8엔드 한점을 만회했으나 9엔드에 다시 한 점을 실점해 패색이 짙어졌고, 마지막 10엔드에 전세를 뒤집지 못하며 패배를 곱씹어야 했다.

1차전에서 미국에 4-8로 진 뒤 이탈리아와 영국을 연파했던 한국은 상승세에 제동이 걸리며 2승 2패가 돼 중위권 경쟁을 이어갔다. 덴마크도 이날 승리로 2승 2패를 기록했다.

여자 컬링에서는 10개 팀이 라운드로빈 방식으로 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 올라 메달 경쟁을 펼친다.

한국은 이날 오후 일본과 5차전에 나선다.