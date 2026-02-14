토리노·밴쿠버·평창·베이징 정상 임종언 “가장 자신 있는 종목” 설 연휴 앞두고 금빛 아침 기대

[헤럴드경제=정주원 기자] 한국 쇼트트랙 남자 1500m는 ‘황금 트랙’이다.

최근 다섯 번의 동계올림픽 가운데 네 차례를 한국이 제패했다. 2006년 토리노 동계올림픽에서 안현수, 2010년 밴쿠버 동계올림픽에서 이정수, 2018년 평창 동계올림픽에서 임효준, 2022년 베이징 동계올림픽에서 황대헌이 금메달을 목에 걸었다. 예외는 2014년 소치 동계올림픽 단 한 번뿐이었다.

이 흐름을 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서도 이어갈 수 있을까. 무대는 15일 오전 4시15분(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열리는 준준결승부터 시작된다. 우리나라는 임종언, 황대헌, 신동민 세 선수가 출격한다. 결승은 같은 장소에서 오전 6시35분에 펼쳐진다.

이번 대회 1000m 동메달로 한국 쇼트트랙 선수단 첫 메달을 신고한 임종언은 주 종목에서 더 높은 곳을 바라본다. 2007년생 막내인 그는 “체력과 장거리에 자신 있다. 후반 바깥쪽 추월 승부가 내 스타일”이라며 1500m에 대한 자신감을 숨기지 않았다. 실제로 1000m에서도 매 경기 막판 폭발적인 스퍼트로 극적인 역전을 연출했다.

임종언은 “공개할 수 없는 전략을 준비했다. 가장 자신 있는 작전으로 금메달에 도전하겠다”고 각오를 밝혔다. 장거리에서 강점을 보이는 레이스 운영 능력과 첫 메달로 끌어올린 자신감이 강점이다.

남자 1500m에는 황대헌과 신동민도 함께 출전한다. 특히 황대헌은 지난 베이징 올림픽에서 이 종목 금메달을 차지한 바 있다. 여기에 중국 대표로 나서는 린샤오쥔까지 가세해 결승 레이스는 치열한 자리싸움이 예상된다.

같은 날 오전 6시5분에는 여자 3000m 계주 준결승도 열린다. 최민정·김길리·노도희·심석희·이소연이 출전하는 대표팀은 다시 한번 ‘계주 강국’의 저력을 노린다.

설 연휴를 앞둔 15일 새벽, 한국 쇼트트랙의 전통적인 ‘금밭’ 1500m에서 또 한 번 태극기가 가장 먼저 결승선을 통과할 수 있을지 관심이 쏠린다.