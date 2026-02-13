슬로바키아 하키 보려 밀라노 잠입했다 체포 캠핑장 체크인 순간 자동 경보 작동 경기는 못 보고 16년 도피는 끝났다

[헤럴드경제=정주원 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 예상치 못한 ‘체포 작전’의 무대가 됐다. 16년 동안 수배를 피해 도망 다니던 슬로바키아 출신 남성이 자국 아이스하키 대표팀 경기를 보러 밀라노에 잠입했다가 결국 붙잡혔다.

13일(한국시간) AP통신에 따르면 2010년 절도 사건으로 이탈리아 당국의 수배를 받아온 44세 슬로바키아 남성이 이탈리아 국가 헌병대인 카라비니에리(Carabinieri)에 체포됐다. 이 남성의 신원은 공개되지 않았다.

그의 도피 행각은 허무하게 끝났다. 지난 11일 밀라노 외곽의 한 캠핑장에 숙박 등록을 하는 과정에서 ‘범죄자 자동 경고 시스템’이 작동하면서 위치가 노출됐다. 현장으로 출동한 카라비니에리가 추적에 나섰고 결국 검거에 성공했다.

이 남성은 12일 밀라노 산타줄리아 아이스하키 아레나에서 열린 슬로바키아와 핀란드의 경기를 관람할 계획이었던 것으로 전해졌다. 그러나 경기장에 들어가 보지도 못한 채 체포돼, 슬로바키아가 핀란드를 4-1로 꺾는 장면도 지켜보지 못했다.

2010년 이후 16년간 숨어 지내던 그는 결국 올림픽이라는 대형 이벤트를 계기로 모습을 드러냈고 그 대가로 남은 형기를 치르게 됐다. 검거된 남성은 밀라노의 산 비토레 교도소로 이송됐으며 오는 11월 7일까지 잔여 형기를 복역할 예정이다.