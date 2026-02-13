3개시 행정협의회 정기총회서 건의

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 여수·순천·광양 등 전남 동부권 3개 시가 ‘전남광주통합특별시’ 설치를 위한 특별법 국회 심의에 맞춰 산업·행정·교통 분야 핵심 현안을 건의했다.

노관규 순천시장과 정기명 여수시장, 정인화 광양시장은 13일 오후 순천대학교 70주년기념관에서 열린 제41차 여수·순천·광양시행정협의회 정기회의를 열고 전남 동부권의 미래 경쟁력 확보를 위한 공동건의 3건을 공식 의결했다.

이번 회의는 이재명 정부의 지방주도성장 기조와 전남과 광주 행정통합 논의에 발맞춰 국가 기간산업의 중심지인 동부권 3개시 지역이 전남광주통합특별시의 핵심 축으로 기능할 수 있도록 법적·제도적 기반을 마련하는 데 뜻을 모았다.

3개항의 요구사항은 ▲전남 동부권 상생균형발전과 산업대 전환을 위한 행·재정 지원 근거 특별법 반영 ▲통합특별시 출범 시 3개 청사의 기능별 본부제 운영의 특별법 반영 ▲KTX-SRT 통합에 따른 전라선 좌석 확대 공급 등을 건의했다.

노관규 순천시장은 “동부권은 전남의 경제적 심장부 역할을 해 왔음에도 상대적으로 산업·행정 등에서 소외를 겪어 왔는데, 이번 행정통합으로 오래된 구조적 불균형을 반드시 끊어낼 수 있도록 3개 시가 협력해 모든 행정역량을 집중하겠다”고 밝혔다.