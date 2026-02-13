軍 드론작전사령부 폐쇄 위기…北 무인기부대 점차 고도화 민가 근처 전파 혼신 우려…비좁은 환경 시설 사용 어려워

[헤럴드경제=전현건 기자] 북한이 최근 무인기 전문부서를 만들면서 이를 방어할 드론 방공망 구축이 시급하지만, 국내에는 제대로 된 대드론 전용 시험장조차 없는 것으로 파악됐다.

13일 정치권에 따르면 국가정보원은 전날 국회 정보위원회에 북한이 최근 무인기 전문부서를 신설했다고 보고했다.

국회 정보위원회 더불어민주당 간사인 박선원 의원은 “북한은 최근 무인기 전문 부서를 신설, 무인기 생산·양산 체계를 구축하도록 가속화하는 경향이 있다”고 말했다.

평양 무인기 침투 사건으로 우리 군 드론작전사령부가 폐쇄될 위기에 처한 상황과 반대로 북의 무인기 부대는 점차 고도화하고 있는 것이다.

당장 북한의 무인기 전담 부대가 생긴 것이 알려지면서 이를 방어할 방공망 구축이 시급하다는 의견이 나온다.

김민석 한국국방안보포럼 위원은 “북한은 30년전부터 무인기 전문 조직이 있었으나, 이번에 알려진 조직은 운용이 아닌 개발과 대량생산에 점을 두고 있다는 점이 문제”라며 “중국산 상용부품 대량도입 후 대규모 드론 공격을 준비할 가능성이 크다”고 분석했다.

정부는 경북 의성과 경남 고성, 충북 청주에 있는 드론비행시험센터에서만 제한적으로 대드론을 시험할 수 있게 했다. 다만 이 지역들은 민가가 근처에 있어 전파 혼신 우려가 있으며 장거리·고출력 장비를 안전하게 시험할 수 없는 비좁은 환경으로 인해 시설을 제대로 활용하기조차 어려운 실정이다.

대드론 업체 관계자는 “육해공군의 각 부대가 일정을 사전에 조율해도 센터 사용에 어려움을 겪고 있다”며 “하물며 업체가 이곳에서 마음 편히 대드론 실증을 하는 것은 매우 어렵다”고 고충을 털어놓았다.

정부는 최근 포천 군부대에도 대드론 시험장을 허가해줬지만 현재까지 실험을 실시한 업체는 전무한 상황이다. 더욱이 최근 정부의 9·19군사합의 복원 의지에 따라 향후 드론을 띄울 수 없게 될 수 있어 대드론 시험을 하기 어려운 장소라는 지적도 나온다.

지난해 12월 과학기술정보통신부, 새만금개발청, 방위사업청 등은 전북 새만금 일대에서 안티드론 기술·장비 시험장 협약을 체결하기도 했다. 다만 새만금청은 새만금에서 관련 시험 시 안전과 통신 환경에 영향이 없도록 관계부처와 협의 중이라고 밝혔으나, 아직도 뚜렷한 진척이 없다.

김 위원은 “현재 드작사의 드론 대응작전은 2022년 서울 무인기 침투작전처럼 소수 단발성 도발대응만 다루고 있어 대규모 동시다발 군집드론 대응능력은 부족하다”며 “방공부대를 비롯한 야전 부대가 각자 대규모 드론을 막을 역량을 가지기 위해 부족한 대드론 시험시설 확충이 필요하고, 대공부대 대드론작전을 위한 전파법 개정과 군집 드론에 대응 가능한 안티드론 시스템 연구도 병행돼야 한다”고 강조했다.